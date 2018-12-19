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İspanya'da balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 1 kayıp

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:49
İspanya'da balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 1 kayıp

MADRİD (AA) - İspanya'nın kuzeybatısındaki Galisya bölgesi açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, "Fisterra" adlı sahil kasabasının 4,5 mil açığında bulunan bir balıkçı teknesinin battığı, mürettebattan 6'sının kurtulduğu, 3'ünün öldüğü, 1'inin de kayıp olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik ekipleri ve çevredeki diğer balıkçı teknelerinin yardımıyla kurtulan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:49
  1. 1 kayıp
  2. 3 ölü
  3. balıkçı teknesi battı
  4. ispanya

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