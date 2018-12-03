İspanya'da aşırı sağ şaşkınlığı

MADRİD (AA) - İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminden (1936-1975) sonra ilk defa aşırı sağ görüşlü bir partinin milletvekili çıkarması ülkede şaşkınlık yarattı.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, Twitter'daki hesabından, pazar günü yapılan ve 36 yıllık sosyalist hegemonyasını yıkan Endülüs özerk yönetimi yerel parlamentosu seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Endülüs'teki seçim sonuçları, korku karşısında demokrasi ve anayasayı savunma vaadimizi güçlendiriyor." ifadelerini kullanan Sanchez, hükümetinin "İspanya için Avrupacı ve üretken projelerine" devam edeceğini belirtti.

- "Endülüs depremi"

İspanyol basını da aşırı sağcı Vox partisinin milletvekili çıkarmasıyla sonuçlanan seçimlerin, ülkedeki siyasi dengeleri altüst ettiğini yazdı.

Sol görüşlü El Pais gazetesi, "Endülüs depremi" başlığı altındaki editör yazısında "Endülüs seçimleri ulusal siyasi görünümü değiştirdi. Sonuçlar Endülüs bölgesinde iktidar olmayı olağanüstü zorlaştırmasının yanı sıra tüm İspanya'daki siyasi güçlerin dengesini de değiştirdi. Vox'un başarısında olabilecek en kötü şey, diğer siyasi partilerin onun yolunu izlemelerini düşünmeye başlamaları olacaktır." yorumunu yaptı.

Ülkenin diğer önde gelen gazetelerinden El Mundo gazetesinin editör köşesinde de Endülüs seçimlerinin tüm İspanya'nın siyasi haritasını değiştireceği ve sosyalistlerin Endülüs'te tarihindeki en kötü oy oranını almalarının Başbakan Pedro Sanchez'i de yeni stratejiler bulmaya zorlayacağı görüşü vurgulandı.

- "Katalan parlamentosunda hiç kimsenin cesaret edemediğini söyleyeceğiz"

Bu arada Vox partisinin lideri Santiago Abascal, Endülüs seçim sonuçlarını değerlendirmek için basına yaptığı açıklamada "Vox için Katalonya çok önemli çünkü İspanya'nın ayrılamaz bir parçası. Asla havlu atmayacağız ve her kentinde aday göstereceğiz. Kısa zamanda Katalan parlamentosunda hiç kimsenin cesaret edemediğini söyleyeceğiz." dedi.

Abascal, Endülüs'teki yolsuzluklara son vermeye geldiklerini, İspanya genelindeki tüm seçimlere katılacaklarını ve siyasette kalıcı olacaklarını savundu.

- Endülüs seçimleri

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında yaklaşık 8,5 milyon ile en fazla nüfusa sahip özerk yönetimi olan Endülüs özerk yönetiminde pazar günü yapılan yerel parlamento seçimi, Endülüs'de 36 yıldır iktidarda olan sosyalistlerin hegemonyasının yıkılması ve aşırı sağ görüşlü Vox partisinin İspanya'da ilk defa bir parlamentoya temsilci göndermesi sonuçları nedeniyle gündeme oturdu.

Katılım oranının düşük olduğu seçimde, mevcut durumda Endülüs'te azınlık hükümeti olarak iktidardaki PSOE'nin milletvekili sayısı 47'den 33'e düştü. PSOE bu sonuçla Endülüs'te en fazla oy alan, birinci siyasi parti olmaya devam etse de iktidarda kalması daha da zorlaştı.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 26, merkez sağda yer alan Ciudadanos partisi 21, aşırı sol görüşlü Podemos Endülüs 17 ve aşırı sağ görüşlü Vox partisi 12 milletvekili çıkardı. Endülüs yerel parlamentosunda toplamda 59 milletvekili çıkartan sağ partiler (PP, Ciudadanos, Vox), iktidarda olmak için gerekli olan 55 milletvekili çoğunluğu geçti.