İspanya’da 220 hektar orman kül oldu İspanya’nın Katalonya kentindeki El Perello’da çıkan yangın 220 hektar ormanlık alanı kül etti.

İspanya’nın Katalonya kentindeki El Perello’da çıkan yangın 220 hektar ormanlık alanı kül etti.

İspanya’nın Katalonya kentindeki El Perello’da gece başlayan yangında 220 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Gece boyunca süren söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Yetkililer yangının kontrol altına alındığını açıklarken, yangın nedeniyle tahliye edilen kent sakinleri bugün evlerine geri dönebildi.

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