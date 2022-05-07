İspanya ve Portekiz'de koronavirüs vakalarında artış

İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakaları ve hastanelerdeki doluluk oranları yeniden artmaya başladı.

Kovid-19'da asemptomatik vakalarda karantinanın kaldırıldığı, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun sona erdiği ve kalabalık etkinliklerin tekrar başladığı İspanya'da yeni vaka sayılarındaki artış dikkati çekmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı, 1 Nisan'dan bu yana Kovid-19 verilerini sadece 60 yaş üstü nüfusu kapsayacak şekilde paylaşırken, son iki hafta içinde vaka sayılarının yaklaşık iki kat arttığı görüldü.

Ülkede her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 yeni vaka sayısının iki hafta önce 459 iken şu anda 813'e (yüzde 77 artış) yükseldiği, Navarra, Murcia ve La Rioja bölgelerinde bu sayının 1500'ün üzerinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan, hastaneye yatan Kovid-19 hasta sayıları da 1 Nisan'dan bu yana yüzde 65 artarak 6 bin 858 (362'si yoğun bakımda) oldu.

İspanya'da 6. Kovid-19 dalgası Aralık 2021-Ocak 2022 döneminde hastanede tedavi gören Kovid-19 hastası sayısı 19 binin üzerindeydi.

Bakanlık ayrıca, Kovid-19'un BA.5 varyantının da ilk kez İspanya'da görüldüğünü açıkladı.

Portekiz'de vakalar 27 kat arttı

Salgın, İberya Yarımadası'nın diğer ülkesi Portekiz'de de alarm vermeye başladı.

Ülkede yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif çıkma oranı yüzde 26,7'ye çıkarken, bir yıl önce bu oran yüzde 1'deydi.

Sağlık Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 26 Nisan-2 Mayıs'ta ülkede 76 bin 183 Kovid-19 vakası tespit edilirken, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre kıyaslama yapıldığında vakalar neredeyse 27 kat arttı.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısının 740 olduğu Portekiz'de mevcut durumda 1119 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

Bu yıl İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan ülkeler arasında Portekiz delegasyonunun da Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Ülkede, 26 Nisan-2 Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine oranla 2 artışla toplam 125 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.