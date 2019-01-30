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"İspanya ve AB, Venezuela'ya askeri müdahaleye karşı"

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell:- "İspanya ve AB, Venezuela'ya karşı her türlü askeri müdahaleye tamamen karşı"

30 Ocak 2019 Çarşamba 00:09
"İspanya ve AB, Venezuela'ya askeri müdahaleye karşı"

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, "İspanya ve AB, Venezuela'ya karşı her türlü askeri müdahaleye tamamen karşı." dedi.

Borrell, Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Kıbrıs Rum Kesimi'nde Venezuela'daki olaylarla ilgili İspanyol basınına açıklama yaptı.

Borrell, Venezuela'ya yönelik bir askeri müdahale olasılığıyla ilgili yöneltilen soruya, "Elbetteki AB ve onunla birlikte İspanya, radikal bir şekilde her türlü askeri müdahaleye karşıdır. Askeri müdahale, hiç kimsenin geri dönmek istemediği zamanlara götüren Latin Amerika'da lanetli bir ifadedir." yanıtını verdi.

Öte yandan Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de "Bizler sosyalistiz çünkü özgürlüğü savunuyoruz. Demokrasi ve özgürlük arzusuna mermi ve hapishanelerle cevap veren hiç kimse sosyalist değildir, o siyasi gücünü kötüye kullanan bir zalimdir. Venezuellalılar Sosyalist Enternasyonal'in nefesini hissetmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

- Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 00:09
  1. askeri müdahale olasılığı
  2. ispanya
  3. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell
  4. Venezuela olayları

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