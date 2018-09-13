İspanya Suudi Arabistan kararını değiştirdi! Bombalar gönderilecek

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Savunma Bakanlığının durdurma kararı aldığı Suudi Arabistan ile yapılan silah satışı anlaşmasına ilişkin Onda Cero Radyosuna açıklama yaptı.

Değerlendirmelerin ardından sosyalist hükümetin bombaları yeniden bu ülkeye göndermeye kararı aldığı yönündeki haberleri doğrulayan Borrell, içinde kendisinin de olduğu bakanların anlaşmayı incelediğini ve iptal etmeyi gerektirecek bir düzensizlik bulamadıklarını kaydetti.

"Bu anlaşma 3 sene önce imzalandı. Silah satışına izin veren bakanlıklar arası komisyondan 3 kez geçti ve anlaşmaya uymamak için herhangi bir sebep bulamadık." diyen Borrell, söz konusu bombaların "hassas olduğunu ve sivil zayiata yol açmadığını" savundu.

SAVAŞ GEMİSİ ANLAŞMASININ İPTALİ ENDİŞESİ

Ancak İspanya basını, hükümetin geri adım atmasının asıl sebebinin Riyad'ın 1,8 milyar avroluk savaş gemisi anlaşmasını iptal edeceği endişesi olduğunu yazdı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin konuya ilişkin haberinde, anlaşmanın iptali halinde Suudi Arabistan'ın 5 savaş gemisi almasını öngören sözleşmenin tehlikeye düşeceği belirtilerek, bu ihtimal nedeniyle gemileri üretecek firmanın işçilerinin gösteri düzenlediğine işaret edildi.

El Pais gazetesi de hükümetin savaş gemisi anlaşmasının iptalini önlemek istediğini belirtti.

İnsan hakları örgütlerine göre İspanya, geçen yıl Suudi Arabistan'a 270 milyon avroluk silah satışı yaptı. Bu rakam, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana 900 milyon avroyu buldu.

9 GÜNDE GERİ ADIM

İspanya Savunma Bakanlığı, 4 Eylül'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de içinde çocukların da olduğu bir otobüsü vurmasının ardından bu ülkeye 400 lazer güdümlü bomba satışının durdurulmasına karar verildiğini ve 9,2 milyon avronun geri ödeneceğini açıklamıştı.

Ancak bu adımın savaş gemisi anlaşmasının iptaline yol açacağından endişe eden hükümet daha sonra söz konusu açıklamanın bir "niyet göstergesi olduğunu" ve "henüz bir karar alınmadığını" belirterek, geri adım sinyali vermişti.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de geçen haftaki açıklamasında bomba satışının henüz askıya alınmadığını ve değerlendirme aşamasında olduğunu söylemişti.

OTOBÜS SALDIRISI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda 51 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ölenlerin 40'ının, yaralıların 56'sının çocuk olduğu ifade edilmişti.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Sada ilinin hedef alınmasının meşru bir askeri eylem olduğunu savunmuştu. Koalisyonun İnceleme Kurulu ise 1 Eylül'de yaptığı açıklamada otobüse düzenlenen saldırıda "hata yapıldığını" kabul etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde oluşturulan uluslararası Yemen heyeti, 28 Ağustos'ta açıkladığı raporunda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirmişti.