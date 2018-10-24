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İspanya Suudi Arabistan kararını açıkladı

İspanya Başbakanı Sanchez, Cemal Kaşıkçı olayını kınadıklarını fakat Suudilere silah satışını durdurmayacaklarını açıkladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 18:15
İspanya Suudi Arabistan kararını açıkladı

İspanya Başbakanı Sanchez, gazeteci Kaşıkçı'nın "korkunç" şekilde öldürülmesini kınasa da, Suudi Arabistan'a silah satışını İspanya'nın çıkarına olduğu gerekçesiyle savundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bazı partilerin talebi üzerine Riyad'a silah satışı konusunda hükümetinin politikasına ilişkin parlamentoyu bilgilendirdi. "Korkunç" olarak tanımladığı Cemal Kaşıkçı cinayetini kınayan Sanchez, olayın araştırılması ve sorumluların "kanunların ağırlığını hissetmesi" gerektiğini söylese de Suudi yönetimini doğrudan suçlamaktan kaçındı.

Ancak bunun, ülkenin çıkarı için hükümetinin sorumlu bir şekilde hareket etmesini önleyemeyeceğini söyleyen Sanchez, "Eğer bana nerede olmam gerektiğini soruyorsanız, İspanya'nın ve stratejik sektörlerin çıkarlarını savunan bir durumdayım" dedi.

Sanchez, insan haklarını ekonomik çıkarlarının önüne koymasını isteyenlere de Suudi Arabistan'ın siparişini verdiği 2 milyar dolarlık savaş gemisinin yapımında çalışanların endişelerini hatırlattı.

'İdealler, reel politik ile her zaman uyuşmaz'

Herkesten bu vizyonu paylaşmak için duruma daha yukarılardan bakmalarını isteyen Sanchez, sosyalist bir hükümet olarak ortaya çıkan bir çelişkiyi de ideallerin her zaman reel politik ile uyuşmayacağını söyleyerek açıklamaya çalıştı.

İspanya, Suudi Arabistan'a en çok silah satan ülkeler arasında yer alıyor. İnsan hakları örgütlerine göre, İspanya geçen yıl Suudi Arabistan'a 270 milyon avroluk silah satışı yaptı. Bu rakam, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana 900 milyon avroyu buldu.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 18:15
  1. Suudi Arabistan
  2. İspanya

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