İspanya Meksika'dan özür dilemeyecek

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Meksika Devlet Başkanı Andres Lopez Obrador'un, 16. yüzyılda yaşanan "İspanyolların Meksika topraklarını fethinde yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda" beklediği özrü İspanya'nın dilemeyeceğini açıkladı.

İspanya Kralı 6. Felipe ile Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Borrell, gündemdeki konulara ilişkin basına açıklama yaptı.

Borrell, İspanya'nın 500 yıl önce yaşananlardan dolayı özür dilemeyeceğinin altını çizerek, "İspanya ne Meksika'dan özür dileyecek ne de Napolyon askerlerinin İspanya'yı işgalinde yaptıklarından dolayı Fransa Cumhuriyeti'nden özür isteyecek. Aynı şekilde Fransızlar da Julio Cesar'ın Galya'yı işgalinden dolayı İtalyanlardan özür dilemeyecek." dedi.

İspanya ve Meksika halkları arasında ilişkilerin en iyi şekilde korunması gerektiğini kaydeden Borrell, "iki ülke halkını birbirine bağlayan derin ilişkilerin, İspanyol Hükümeti'nin de net bir şekilde reddettiği özür talebinin çok daha üzerinde olduğunu" savundu.

Josep Borrell, Meksika Devlet Başkanı Obrador'un özür talebini "talihsiz olarak tanımladıklarına ve karşılık görmeyeceğine" vurgu yaparak, Meksikalı mevkidaşı ile birkaç gün önce görüştüğünü, halklar, toplumlar ve hükümetler arasındaki ilişkilerin zarar görmemesi için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador'un, İspanya'nın 16. yüzyıl başında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda resmi özür dilenmesi için İspanya ve Vatikan'a 1 Mart'ta mektup yolladığı ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin resmi Facebook hesabından bir video da yayınlayan Obrador, "Katliamlar ve baskı vardı. Sözüm ona 'fetih' adı verilen bu zulüm kılıç ve haçla gerçekleştirildi." ifadelerini kullanarak, İspanya ve Vatikan'ın bugün insanlığa karşı suç olarak kabul edilen eylemleri nedeniyle Amerika'nın yerli haklarına özür borçlu olduğunu savunmuştu.

- "Fransa ile olayı kapattık"

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Borrell, 41 Fransız senatörün Katalonya sorununa ilişkin yayımladıkları, İspanya'yı suçlayan manifestoya ilişkin de "Fransa ile olayı kapattık." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Avrupa İşleri Sekreteri ve Senato Başkanı'nın ayrı ayrı söz konusu manifestoyu eleştirdiğini hatırlatan Borrell, "Manifesto bana göre İspanya'da olanlar hakkında çok kötü bilgilendirilmiş bir grup senatörün bireysel görüşleridir." şeklinde konuştu.

Borrell, "ayrılıkçı Katalanların İspanya'nın adli sisteminin ve demokrasisinin prestijine zarar vermek için büyük enerji, zaman ve kaynak harcadığına" işaret ederek, "aralıksız ve adaletsiz bir saldırıya uğrayan İspanyol demokrasisi ve hukuk sistemini savunmak için her şeyi yapacaklarını" dile getirdi.

Fransa'da aşırı sağ dışında Senato'da temsil edilen tüm siyasi partilerden 41 senatör, Katalonya sorunu ile ilgili bir manifestoya imza atmıştı.

İspanya'yı "ayrılıkçı Katalan siyasetçilere baskı kurmakla" suçlayan Fransız senatörler, "İspanya ve Katalonya arasında diyaloğun sağlanması için Fransa ve Avrupa Birliği'nden müdahale etmelerini" istemişti.

Söz konusu manifestoyu eleştiren Fransa Hükümeti, İspanya'nın hukuk devletine ve demokrasisine güvendiğini yazılı bir açıklama ile duyurmuştu.