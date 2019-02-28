İspanya Mayorka’da alkol yasaklandı

İspanya’nın en önemli tatil beldelerinden Mayorka Adası’nda alkol satmak ve içmek yasaklandı.

İspanya’nın Balear Takımadaları’na ait Mayorka Adası’nda Ballermann gibi ünlü gece kulüplerinin bulunduğu caddede alkol satmak ve içmek yasaklandı. Yasağa uymayanlara 3 bin euro’ya kadar para cezası verileceği açıklandı. Mayorka Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yasağın 1 Nisan-Eylül ayları arasında geçerli olacağı duyuruldu. Öte yandan Playa de Palma’nın tamamında alkollü reklam yasağı başladı. Bundan böyle hiçbir alkollü içecek vitrinlerde yer alamayacak.

Alkol satılmasına ve içilmesine getirilen yasak, İspanya’nın Sol Yeşil hükümetinin uzun yıllardır ‘parti turizmi’ne karşı çıkarak başlattığı kampanyaların neticesi olarak değerlendirildi.

Tatil beldesi Mayorka’da meydana gelen polisiye olayların yüzde 82’sinin alkol kullananlar tarafından meydana gelmesi ve Mayorka halkının alkol kullanan turistlerden rahatsız olmaları üzerine zaman zaman eylemler gerçekleştirilmişti.

Mayorka tatil beldesi yıllık 14 milyonun üzerinde turisti ağırlıyor. Mayorka 2019 yılı için yapılan ön rezervasyonlarda bir önceki yıla oranlara yüzde 20 gerileme yaşıyor.