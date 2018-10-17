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İspanya Kralı'na süpürge uzatıp, "Al temizle" dedi! 'Tokalaşmak yardımcı olmuyor'

İspanya Kralı 6.Felipe, sel felaketiyle ağır hasar alan Mallorca Adası’na yaptığı ziyaret sırasında, bölgede gönüllü çalışanlardan biri süpürgeyi krala uzatarak yardıma çağırdı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:57

Sel felaketiyle sarsılarak 10 kişinin hayatını kaybettiği Mallorca Adası'nı ziyaret eden İspanya Kralı Felipe beklenmedik bir olay yaşadı. Afet bölgesindeki çalışmalara destek veren gönüllülerden biri, Kral Felipe'ye süpürge uzattı; süpürge geri çevrilince de "tokalaşması yardımcı olmuyor" dedi.

Kralı temizlik için yardıma davet etti

Kral 6. Felipe, Mallorca adasında çalışan gönüllüleri selamladığı sırada Oscar Tarela ismindeki bir genç elindeki süpürgeyi uzatarak Kral’ı temizleme çalışmalarına katılmaya davet etti. Kral, gencin daveti geri çevirerek gençle tokalaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 16:57
  1. İspanya Kralı 6.Felipe
  2. Mallorca Adası

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