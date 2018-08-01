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İspanya kavruluyor! 8 bölgede büyük risk

İspanya'da hava sıcaklıklarının, Afrika'dan kuzeye doğru hareket eden sıcak hava dalgası nedeniyle 40 dereceyi geçeceği tahmin edilirken, halka sıcaktan korunmaları için uyarı yapıldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:45
İspanya kavruluyor! 8 bölgede büyük risk

İspanya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Endülüs'ün güneyi ile başkent Madrid'in etrafındaki toplam 8 bölgenin, bugünden itibaren ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle yüksek risk altında olduğu, bazı yerlerde sıcaklıkların 40 dereceyi geçebileceği belirtildi.

Diğer bölgelerin de daha düşük seviyede sıcaklıklara maruz kalacağına dikkat çekilen açıklamada, derecelerin perşembe ve cuma günleri ise 44 dereceyi görebileceğini duyurdu.

Yetkililer, halktan günün en güneşli saatlerinde dışarıya çıkmamaları, açık havada spor yapmamaları, yeterince su içmeleri, ev ve araçlarını olabildiğince soğuk tutmalarını istedi.

Uzmanlar da güneşe maruz kalan araçlarda bebek, çocuk, engelli ya da hayvanların bırakılmaması, özellikle yaşlıların susamasalar bile günde 2 litre suç içmeleri ve su açısından zengin meyve tüketmeleri uyarısını yaptı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:45
  1. ispanya
  2. hava durumu
  3. Hava sıcaklığı
  4. çöl sıcakları

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