İspanya, Katalonya'ya takviye polis ve jandarma gönderiyor

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin Barselona'da 21 Aralık'ta organize edeceği bağımsızlık yanlısı gösterilere karşı İçişleri Bakanlığı, bölgeye takviye polis ve jandarma gönderme kararı aldı.

İspanya haber ajansı EFE, İçişleri Bakanlığının Katalonya bölgesine 1100'den fazla takviye polis ve jandarma göndereceğini belirtti.

Haberde, sayının henüz kesinleşmediği ancak hazırlanan güvenlik planı çerçevesinde en az 500 jandarma ve polisin, toplumsal olaylara müdahale ekiplerinden de 12 birliğin Barselona'ya gönderileceği bildirildi.

Katalonya'da güvenlik tehdidinin yeniden alevlenmesinde, bölgede bağımsızlık yanlısı sivil eylemleri organize eden Cumhuriyeti Savunma Komitesinin (CDR) şiddet içerikli tavrı önemli rol oynuyor.

CDR son olarak, merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını 21 Aralık'ta Barselona'da düzenleme kararına tepki için Katalanları sokağa çağırdı.

CDR'nin sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yaptığı çağrılarda "savaşı paylaşmayanlar yenilgiyi paylaşır" ve "rejimi yıkacağız" şeklinde sert ifadeler kullanılarak, bağımsızlığı savunan Katalanlardan 21 Aralık Cuma günü Bakanlar Kurulu'nun yapılacağı Barselona'daki Casa Llotja önünde toplanmaları istendi. CDR, Casa Llotja'nın bulunduğu cadde üzerinde sabah erken saatlerde barikat kurulacağını da iddia etti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı diğer sivil toplum kuruluşlarından Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ve Omnium ise Bakanlar Kurulu'na karşı "barışçıl gösteriler" yapacaklarını duyurdu.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlerde şiddet içeren eylemleri ile tanınan CDR, son olarak 8 Aralık'ta Barselona'daki AP-7 Otoyolu'nu 15 saat trafiğe kapatmıştı. Katalonya yerel polisinin (Mossos d'esquadra) CDR'nin eylemine müdahale etmemesi İspanya'da tepkilere yol açmış ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalan özerk yönetiminin idareyi ve güvenliği sağlamayı garanti edememesi halinde müdahale etmekte tereddüt etmeyeceğini açıklamıştı.

İspanya'da sağ görüşlü muhalefet partileri, Anayasa'nın 155'inci maddesi uygulanarak, Katalonya'daki özerk yönetim haklarının merkezi hükümete devredilmesini istiyor.

Katalonya'da son olarak 21 Aralık 2017'de özerk yönetim seçimleri yapılmıştı. Ayrılıkçı girişimlerden dolayı o dönem Anayasa'nın 155'inci maddesi uygulanmıştı.

- Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinde son 1 yıl

Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya Parlamentosu'nda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

Halen 9 Katalan siyasetçi tutuklu olarak yargılanırken, kefaletle serbest kalan 8 Katalan politikacının da tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor. Ayrıca 3'ü Katalonya polisinden, 1'i de eski siyasetçi olan 4 kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor.

Cezaevindeki Katalan siyasetçilerden 4'ü ise açlık grevi yapıyor.