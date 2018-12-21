THY- Euroleague
0553 313 94 23

İspanya karşıtı gösteriler Barselona'da hayatı felce uğrattı

Merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapmasını protesto eden bağımsızlık yanlısı sivil örgütler Barselona'da hayatı durdurdu- Barselona'nın ana yolları trafiğe kapandı, binden fazla tren seferi iptal edildi.- Bazı yerlerde polis ile göstericiler arasında arbede çıktı, 7 kişi gözaltına alındı

21 Aralık 2018 Cuma 14:50
İspanya karşıtı gösteriler Barselona'da hayatı felce uğrattı

MADRİD (AA) - İspanya'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapmasını protesto eden Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı örgütler kentte hayatı felce uğrattı.

Katalonya'da son dönemlerde şiddet içerikli eylemleriyle öne çıkan "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) adlı sivil toplum örgütünün çağrılarıyla sokaklara çıkan ve çoğunluğu 18-25 yaş grubunda olan göstericiler, kimliklerini gizlemek için yüzlerini örttü.

Yerel saat ile 05.00'de başlayan eylemler kapsamında göstericiler Barselona'nın ana yollarını trafiğe kapattı. Göstericiler, otoyollarda, yol kenarlarındaki güvenlik korkuluklarını söküp lastik yaktı. Şehir içi yollarda da çöp bidonlarını deviren ve trafik lambalarını söken göstericiler, güvenlik için konulan demir parmaklıkları yıkıp, polise taşla saldırdı.

Ayrıca Genel İş Konfederasyonu (CGT) adlı sendikanın grevi kapsamında, Barselona ile bağlantılı bin kadar tren seferinin iptal edildiği açıklandı. Eylemler, El Prat havaalanından gün içerisinde uçuşu olan yolcuları da olumsuz etkiledi. Çok sayıda kişi yolculuğunu riske atmamak için uçuşundan 12-15 saat erken havalanına geldi. Havaalanı içinde yerlerde uyuyan insanların görüntüleri dikkati çekti.

İspanyol medyası, trafiğin büyük oranda durduğu Barselona kenti için "hayalet şehir" yakıştırması yaparken, yurt dışına çok kötü bir imaj verildiği vurgulandı.

Barselona'da güvenlik ve kamu düzeni için 9 bin kadar İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisi görev yapıyor.

Eylemcilere müdahale etmekte çok temkinli davrandığı gözlenen polisin şu ana kadar 7 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Barselona sokaklarında bir tarafta barışçıl gösteriler yapılırken, diğer yanda polis ile göstericiler arasında arbede devam ediyor.

Arbedelerde göstericilerin bazı gazetecilere saldırdığı görüldü.

Bakanlar Kurulu toplantısı da sokaklardaki "bağımsızlık" sloganlarının altında yapılıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:50
  1. bağımsızlık yanlısı girişimler
  2. Barselona
  3. göstericiler ile polis arasında arbede
  4. ispanya
  5. Katalonya
  6. ulaşım felç oldu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Biz ülkemize güvendik, güvendikçe, milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye'nin üzerine yağdığını gördük."
    1. Erdoğan: "Biz ülkemize güvendik,..
    2. Erdoğan: "2013 yılında IMF'ye olan..
    3. Erdoğan: "Tesis ettiğimiz ve adeta..
    4. ABD'yi bekleyen büyük tehlike! Trump..
    5. Çin'den ABD'nin siber casusluk..
    6. Gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
    7. "Basit algı operasyonunu ciddiye..
    8. Başkan Erdoğan konuşuyor
    9. Kız kardeşlerin darbedildiği iddiası
    10. Özbekistan 2020'de pamuk ihracatını..
    11. Avustralya Açık'ta "tie-break" dönemi
    12. Gezici Sılayı destekledi "nafaka..
    13. Kış gündönümü nedir?
    14. "Duruşmayı uzatma" taktiği tutmadı
    15. Gazilerden Fox TV sunucusuna tepki!..
    16. Ankara yeni buz pistine kavuştu
    17. Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığı..
    18. İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı..
    19. Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın..
    20. Dünya Kupası'nda seyirci rekoru
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!