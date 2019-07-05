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İspanya, İran tankerine el koyan İngiltere’yi şikayete hazırlanıyor

İspanya, Cebelitarık kıyısının tartışmalı sularında İran petrol gemisinel koyması sebebiyle İngiltere hakkında resmi şikayet başvurusunda bulunmayı planladığını açıkladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:50
İspanya, İran tankerine el koyan İngiltere’yi şikayete hazırlanıyor

İspanya, Cebelitarık kıyısının tartışmalı sularında İran petrol gemisinel koyması sebebiyle İngiltere hakkında resmi şikayet başvurusunda bulunmayı planladığını açıkladı.


İspanya Başbakan Vekili Josep Borell, “Durumları inceliyoruz ve bu faaliyetin bizim egemenliğimizi nasıl etkilediğini araştırıyoruz” dedi. Borrell, İngiliz denizcilerin Cebelitarık polisinin emri altında olduğunu iddiasına karşı çıkarak, ABD’nin emirleri altında görev yaptığını iddia etti.


İspanya’nın itirazının, petrol tankeri Grace 1’e Cebelitarık Limanı’nda değil açık denizde müdahale nedeniyle olduğu belirtildi. İspanya Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü de Avrupa Birliği’nin yaptırımları gereğince yapılan müdahaleye İspanya’nın karışmadığını söyledi.


Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ise "Petrol tankerinin, AB’nin Suriye yaptırımlarına tabi olan Banyas rafinerisini gittiğine inanılıyordu” dedi.


İngiliz yetkililerinin açıkladığı raporda, Kraliyet Deniz Kuvvetlerinin Perşembe gecesi İran tankerine çıkacaklarını İspanya’ya bildirdiği ve operasyonun tamamının sivil devriye botu tarafından takip edildiği kaydedildi.


İngiltere’nin İran’la ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı bir sırada İran petrol tankerine el konulması diplomatik yönden hassas bir durumu ortaya çıkardı. İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak gemiye illegal olarak el konulmasının sebebini açıklaması istendi.


Büyükelçi Rob Macaire’nin İranlı yetkililere, petrol tankerine el konulmasını İngiliz hükümetinin Suriye Lideri Beşar Esad’a karşı yaptırımlar uygulaması olarak izah etti.


İspanya Cebelitarık kıyısını uluslararası sular olarak kabul ederken, İngiltere bu bölgenin kendisine ait olduğunu iddia ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:50
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