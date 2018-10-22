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İspanya hükümetine Cemal Kaşıkçı tepkisi!

Haber Alma Özgürlüğünü Savunma Platformu, İspanya hükümetini öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayındaki sessizliği nedeniyle eleştirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:56
İspanya hükümetine Cemal Kaşıkçı tepkisi!

Haber Alma Özgürlüğünü Savunma Platformu (PDLI), İspanya hükümetine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "pasif" davrandığı tepkisini gösterdi.

İspanya, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın aksine Kaşıkçı cinayetinde sert bir tavır almadı.

Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün kesinleşmesinin ardından hükümetin sosyal medya hesabından sadece "dehşete düştük" açıklaması yapılırken İspanya, bazı AB ülkelerinin ortak açıklamalarına da imza atmadı.

Hükümetin bu tavrı, ülkedeki Haber Alma Özgürlüğünü Savunma Platformunun (PDLI) tepkisini çekti. Hükümetin, Kaşıkçı cinayeti karşısındaki tavrını eleştiren platformdan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurduğuna dikkat çekilerek, "PDLI, hükümetin pasifliğini üzüntü verici olarak buluyor." ifadesi kullanıldı.

Destek çağrısı

Açıklamada ayrıca, Kaşıkçı cinayeti konusunda Birleşmiş Milletlerin (BM) soruşturma açmasını istenirken, İspanya hükümetine de bu talebe destek vermesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan'la silah satışı anlaşması olan İspanya'nın bu konudaki tavrı da merak konusu. Bazı partiler silah satışının durdurulmasını isterken, hükümetten henüz bu konuda açıklama gelmedi. Başbakan Pedro Sanchez, konuya ilişkin çarşamba günü sol partilerin talebi üzerine Kongrede bilgi verecek.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:56
  1. İspanya
  2. Cemal Kaşıkçı

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