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İspanya hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:09
İspanya hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:09
  1. ispanya
  2. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
  3. Venezuela
  4. Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

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