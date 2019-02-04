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İspanya Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez:- "İspanya hükümeti, Juan Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak resmen tanıyor"

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:43
İspanya Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya hükümeti, Juan Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak resmen tanıyor." dedi.

Sanchez, Başbakanlık konutu Moncloa'da soru almadan basına yaptığı açıklamada, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmesini İspanya hükümeti olarak resmen tanıdığını duyurdu.

Sanchez, "İspanya hükümeti, Juan Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak resmen tanıyor. Guaido, en kısa zamanda ülkeyi özgür, demokratik, şeffaf ve güvenli seçimlere götürmelidir çünkü geleceğine karar vermesi gereken Venezuela halkıdır. Uluslararası toplumun üzerine düşen, bu seçimi teyit ederek sonuçlarına saygı göstermektir." şeklinde konuştu.

Sanchez, "Venezuela'ya insani yardım programı sunacaklarını ve ülkede tam demokrasinin sağlanması için mücadele edeceğini" söyledi.

İspanya Başbakanı ayrıca, Venezuela'nın devlet başkanı olarak Juan Guaido'nun tanınması için ilerleyen saatlerde Avrupa Birliği'ndeki (AB) ve Latin Amerika ülkelerindeki mevkidaşları ile görüşmeler yapacağını belirtti.


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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:43
  1. ispanya
  2. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
  3. Venezuela olayları
  4. Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

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