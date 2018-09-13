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İspanya'dan flaş karar! Franco'nun mezarı taşınacak

İspanya Parlamentosu, diktatör Francisco Franco'nun mezarının taşınmasına karar verdi.

13 Eylül 2018 Perşembe 16:31
İspanya'dan flaş karar! Franco'nun mezarı taşınacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "İspanyolları bölen sembol" olarak tanımladığı Franco'nun anıt mezarına ilişkin karar ülke parlamentosunda kabul edildi.

Parlamentoda yapılan oylamada Francisco Franco'nun mezarının taşınmasına karar verildi.

BAŞBAKAN "ANIT MEZARDAN ÇIKARILMALI" DEMİŞTİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezarından çıkarılmasını ve mezarın bulunduğu alanın barış anıtına çevrilmesini istediğini açıklamıştı.

FRANCO İÇİN HALA ANMA TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Franco'ya bağlı milliyetçilerle cumhuriyetçiler arasında 1936'dan 1939'a kadar yaşanan İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 bin kişinin de gömülü olduğu Valle de los Caidos, başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

İspanya'nın kültürel mirasları listesinde yer alan ve içinde bir büyük kilisenin bulunduğu Valle de los Caidos'ta hala Franco için anma törenleri düzenleniyor.

Franco'nun 1939'da iç savaşın bitiminden öldüğü 1975'e kadar iktidarında 114 bin kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor. İç savaş sırasında ise en az 500 bin kişinin öldüğü sanılıyor

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 16:31
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