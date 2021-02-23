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Korona Virüs İspanya felaketi yaşamaya devam ediyor
Korona Virüs

İspanya felaketi yaşamaya devam ediyor

İspanya'da koronavirüs salgınında son 3 günde 535 kişinin hayatını kaybettiği, 20 bin 849 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 01:47:00 -
İspanya felaketi yaşamaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerinde, günlük can kayıpları ve yeni vaka sayılarının halen yüksek seviyelerde olmasına rağmen düşüşün devam ettiği görüldü.

Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı, 19 Şubat cuma gününden bugüne 535 artışla 67 bin 636'ya, toplam vaka sayısı da 20 bin 849 artışla 3 milyon 153 bin 971'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Kontrol Merkezi Direktörü Fernando Simon, Kovid-19 verileriyle ilgili basına yaptığı değerlendirme toplantısında, önlemlerin aşırı gevşetilmesi ve kurallara uyulmaması halinde sağlık sistemini bir kez daha riske sokabilecek vaka artışları olabileceği uyarısında bulundu.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı devam ederken, ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybettiği ve 549 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Yeni vaka ve can kayıplarının düşüşün olduğu ülkede salgından ölenlerin toplam sayısı 16 bin 23'e, toplam vaka sayısı da 798 bin 94'e çıktı.

Portekiz'de 1 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

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