0553 313 94 23

İspanya, Estonya'ya yanlışlıkla füze fırlattı!

İspanyol Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak Estonya’nın güneyinde uçuş gerçekleştirdiği sırada yanlışlıkla ‘havadan havaya’ füzesini ateşlediği bildirildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:36
İspanya, Estonya'ya yanlışlıkla füze fırlattı!

İspanya ile Estonya arasında az daha bir anlık dikkatsizlik sonucu diplomatik krize dönüşebilecek bir eylem gerçekleşti.

İspanyol Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak Estonya’nın güneyinde uçuş gerçekleştirdiği sırada yanlışlıkla ‘havadan havaya’ füzesini ateşledi. Füze Estonya'nın üzerinden uçtu.

KENDİ KENDİNİ İMHA ETTİ

Estonya savunma kuvvetlerinin konuya ilişkin açıklamasında, füzenin uçuş yörüngesi, olası düşüş yeri ve durumu hakkındaki bilgilerin netleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "AIM-120 AMRAAM füzesinde kendini imha etme modu aktif durumda, bunun sayesinde yanlış fırlatmada füze havada imha ediliyor, ancak yine de merminin karaya düşmüş olma olasılığını da dışlamamak gerekir. İspanyol ekibinin Otepaa kentinin yakınında gerçekleştirdiği eğitim uçuşu sırasında ateşlediği füzenin uzunluğu 3.7 metre, çapıysa 18 santimetre" ifadelerine yer verildi.

BÖLGE HALKINA ÇAĞRI

Estonya Hava Kuvvetleri Komutanı vekili Albay Reyve Valge, Estonya hava sahasında ilk kez böyle bir olayın gerçekleştiğini belirtti. Valge, böyle bir olayların diğer ülkelerde de nadiren görüldüğünü kaydetti.

Estonyalı komutan, "Füze 6 bin metre irtifada fırlatıldı. Kendiliğinden imha olma mekanizmasının hangisi olduğu bilinmiyor. ‘Havadan havaya' füzelerin bombalara nazaran gücü çok düşük. Yine de Estonya'nın güneyinde füzeye rastlayabilecek vatandaşların ona dokunmaması ve yetkililere derhal bilgi vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:36
  1. İspanya
  2. yanlışlıkla füze attı
  3. füze
  4. füze krizi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    1. Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    2. Oyuna gelmediler! Tam 15.7 milyon..
    3. Birileri size yalan söylüyor, Sayın..
    4. İstihbarat baskınını kimin yönettiği..
    5. ASKON’dan e-ihracata ‘alibaba’ ile..
    6. TSK onları ordu saflarına kattı
    7. Kuzey Irak'ta hava harekatı!..
    8. BMW'den yerli elektrikli minibüse tam..
    9. Mezhepçi Birgün gazetesi, Haydar Baş'a..
    10. ABD fitili ateşledi
    11. Ahmet Haluk Dursun: İpek Yolu projesi..
    12. Antalya'da sel ev ve ahırlara zarar..
    13. Balkondan düşen engelli çocuktan acı..
    14. Haydar Baş hakkında korkunç iddia:..
    15. Boris Johnson'dan peçeli kadınlara..
    16. TPAO petrol aramak için ruhsat..
    17. Donald Trump, ABD vatandaşlığına..
    18. Lastik botta 45 göçmen yakalandı
    19. Bakanlık açıkladı: Bingöl'de 3 PKK'lı..
    20. Amerika'ya heyet gitti dolar düşüşe..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...