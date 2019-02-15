İspanya erken seçime gidiyor

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da ülkede erken genel seçime gidileceğini ilan etti.

Başbakan Sanchez, Olağanüstü Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Başbakanlık konutunda (Moncloa) yaptığı basın açıklamasında, erken seçime gitme kararı aldıklarını duyurdu.

"İspanya'nın kaybedecek bir dakikası yok. İspanya ilerlemek zorunda." diyen Sanchez, 2019 devlet bütçesinin Mecliste reddedilmesinden sonra Meclisin feshedilerek 28 Nisan'da erken genel seçime gitme kararı alındığını açıkladı.

Sanchez, seçim kampanyasına benzer şekilde yaptığı konuşmasında, görevde oldukları yaklaşık 8,5 aylık sürede 13 yasa çıkarıldığını ve 25 kanun hükmünde kararnameye imza attıklarını vurguladı.

Sosyalist hükümetin önceliklerini "ekonomik büyümeyi sağlamlaştırmak ve onurlu istihdam yaratmak, İspanyolların refahını yeniden inşa etmek ve devlet kurumlarını demokratikleştirmek" olarak sıralayan Sanchez, "ekonomik krizden sonra son 7 yılda İspanya'nın en sosyalist bütçesi" olarak nitelendirdiği 2019 devlet bütçesinin kabul edilmemesinden, muhalefetteki sağ görüşlü partileri sorumlu tuttu.

Sanchez, "Sağ, hepimizin değil sadece onların dahil olduğu bir İspanya fikrini savunuyor." dedi.

Katalonya sorununa ilişkin, "Bağımsızlık yanlıları devletin hangi pozisyonda durduğunu her zaman bildi." diyen sosyalist lider, "Diyalogdan asla vazgeçmeyeceğim çünkü bölgesel krizi çözmek için doğru yolu diyalogla bulabiliriz. Ben, boğayı boynuzlarından tutanların arkadaşıyım." şeklinde konuştu.

- Son anketlerden sağ koalisyonu çıkmıştı

Öte yandan, İspanya'da en son aralık ayında yayımlanan anketler, olası bir genel seçimde, aşırı sağ destekli bir sağ koalisyonunun iktidara gelebileceğini işaret etmişti.

Anket sonuçlarında mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) yüzde 24,4, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) yüzde 20,7, liberal ve sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) yüzde 18, sistem karşıtı ve aşırı sol görüşlü Birlikte Yapabiliriz (UP) yüzde 15 ve ilk defa İspanya'da meclise girmesi beklenen aşırı sağ görüşlü Vox yüzde 10,6 oy oranlarında belirtilmişti.

PP lideri Pablo Casado, hafta içinde yaptığı açıklamalarda, ülkedeki "Katalonya ayrılıkçılığı ve popülizme karşı" C's ve Vox partilerine "birlikte hareket etme" çağrısında bulundu. Benzer bir ittifak, geçen kasım ayında ülkenin güneyindeki Endülüs özerk yönetimi parlamentosunda yapılmış, PP ve C's'nin koalisyon hükümetine Vox dışarıdan destek vermişti.

- Gündem Katalonya sorunu

İspanya'da erken genel seçimlerde Katalonya sorununun ana gündemi oluşturması beklenirken, sol görüşlü partiler Katalonya'daki ayrılıkçı partilerle diyalog yoluyla çözüm aranmasını, sağ görüşlü partiler ise Katalonya'daki ayrılıkçı girişimleri engellemek için anayasanın 155. maddesini kullanarak, Katalonya yönetiminin yerelden merkeze alınmasını savunuyor.

İspanya'da son genel seçim, 2016 Haziran'da yapılmış ve hiçbir siyasi parti tek başına iktidara gelecek meclis çoğunluğunu elde edememişti. Seçimlerde en fazla oyu alan PP'nin kurduğu azınlık hükümeti, parti içindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2 yıldan az bir süre iktidarda kalmıştı. PP'nin meclisteki güvensizlik oylamasıyla iktidardan düşürülmesinden sonra yerine 2018 Haziran'da sadece yüzde 23'lük oyu bulunan PSOE'nin azınlık hükümeti kurulmuştu.

