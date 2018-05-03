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İspanya Başbakanı'ndan flaş ETA açıklaması

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, kendini fesheden ETA örgütünün işlediği suçların cezasız kalmayacağını söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:26
İspanya Başbakanı'ndan flaş ETA açıklaması

İspanya Başbakanı Rajoy'un açıklamasında ise, "ETA ne yaparsa yapsın, işlediği suçlar için cezasızlığa yer yok. ETA yok oluşunu ilan ediyor olabilir, ama işlediği suçlar veya bunların izini sürüp, cezalandırma çabaları yok olmuyor" dedi.

Rajoy, "Onlara borcumuz yok ve onlara teşekkür edecek bir nedenimiz de yok" dedi.

ETA'nın açıklamasında, bundan sonra Bask halkının hedefinin çatışmaların yol açtığı sorunların üstesinden gelmeye yönelik bir süreç başlatmak olduğu ifade edildi. Çatışmaların siyasi ve tarihi nedenlerinin de ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada bağımsız bir Bask devleti kurulmasının için çabaların süreceği de vurgulandı.

800 MİLYON SİVİLİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞLARDI

İspanya'nın kuzeyindeki yedi bölge ile Fransa'nın güneybatısında bağımsız bir Bask ülkesi için silahlı mücadele yürüten örgüt, 2010 yılı Eylül ayında silahlı eylemlerine son verdiğini bildirmiş ve 2011'de daimi ateşkes ilan etmişti.

Örgüt, geçen yıl silah bırakırken , geçen ay da çatışmalarda hayatını kaybeden siviller için özür dilemişti.

ETA, 1968-2010 yılları arasındaki silahlı mücadelesi boyunca yaptığı eylemlerle 800 insanın ölümüne yol açmış ve binlercesini yaralamıştı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:26
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  2. terör örgütü
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