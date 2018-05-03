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İspanya Başbakanı Rajoy'dan ETA açıklaması

İspanya Başbakanı Rajoy, "ETA ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, cezadan muaf  tutulmak için herhangi bir yasal boşluk bulamayacak" dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:04
İspanya Başbakanı Rajoy'dan ETA açıklaması

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ülkenin kuzeyi ile  Fransa'nın güneyinde bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ve dün  kendini feshettiğini açıklayan Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) örgütünün dağılmasını  "gürültü ve propaganda" olarak değerlendirdi.

ETA'nın, İspanyol internet sitesi "eldiario.es"de dün yayınlanan, "tüm  yapılarını tamamen feshettiğini" duyurduğu mektubunun ardından konuşan Başbakan  Rajoy, örgütün şiddet yoluyla bağımsız bir devlet kurma girişiminin başarısız  olduğunu belirtti.

Örgütün kendini feshetmesinin "gürültü ve propaganda" olduğunu  belirten Rajoy, "ETA ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, cezadan muaf  tutulmak için herhangi bir yasal boşluk bulamayacak. ETA, kendini feshettiğini  duyurabilir ancak işledikleri suçlar ya da onlara yönelik yargısal eylemler  ortadan kalkmayacak." ifadelerini kullandı.

ETA, Bask bölgesi halkına hitaben yazdığı mektupta yolculuklarının ve  siyasi eylemlerinin sona erdiğini belirtti.

Bask haber sitesi "naiz.eus"da bugün yayınlanan mektupta ETA, silahlı  eylemelerine ve siyasi çabalarına son verdiğini açıkladı.

Örgüt, "tüm yapılarını tamamen dağıttığını" ve "bundan böyle siyasi  tavır takınmayacağını" belirttiği mektupta, "diğer aktörlerle etkileşim içinde  olmayacağını" ifade etti.

Mektupta, eski militanların, "yeniden bir araya gelmiş, bağımsız,  sosyalist, Bask dili konuşan" bir bölge hayali kurmaya devam edeceğini ancak  bunun örgüt çatısı altında olmayacağı bildirildi.

16 Nisan tarihli olmasına rağmen "eldiario.es"de dün yayınlanan diğer  bir mektupta, "tüm yapılarını tamamen feshettiğini" duyuran ETA, "Bask'daki  'siyasi çatışmanın' çözümünde başarısızlığın mesuliyetini kabul ettiğini"  belirtmişti.

İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, örgütün duyurusunun ardından  yaptığı açıklamada, ETA'ya atfedilen suçları soruşturmayı sürdürme sözü vermiş ve  "ETA, öldürmeye son verme sözüyle hiçbir şey elde etmedi, kendisini feshettiğini  duyurarak da hiçbir şey elde etmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

ETA, 20 Nisan'da, Gara gazetesinde yayımlanan diğer bir açıklamayla  ilk kez halktan özür dileyerek pişmanlığını dile getirmişti.

Cinayet, yaralama, işkence ve toplu göçe yol açma gibi eylemlerin  sorumluluğunu kabul eden örgüt, açıklamasında, "Uzun silahlı mücadele süresince  büyük acılara neden olduk. Bunun telafisinin olmayacağını biliyoruz." ifadelerini  kullanmıştı.

Açıklamada "Gerçekten üzgünüz. Silahlı mücadele sürecindeki  eylemlerimiz, çatışmada hiçbir sorumluluğu olmayan çok sayıda kişiye zarar verdi.  Düzeltilmeyecek çok büyük zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakınlarından af  diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

1959'da kurulan ve ilk silahlı eylemini 1961'in temmuz ayında  düzenleyen ETA'nın hapisteki üyeleri, örgütün kendini feshetmesinin ardından  ailelerine yakın hapishanelere sevk edilmeyi ve şiddet eylemlerine karışmayan  örgüt üyeleri de şartlı tahliye edilmeyi umuyor.

ETA, ilk silahlı eylemini düzenlediği 1961'den bu yana 850'den fazla  kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve  ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi İspanya'da, 52 kişi Fransa'da, bir  kişi Portekiz'de hapis yatıyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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