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İspanya Başbakanı Mariano Rajoy: ETA propaganda yapıyor

İspanya Başbakanı Rajoy, ETA (Bask Yurdu ve Özgürlük) örgütünün fesih açıklamasını "propaganda" ve "boş laf" olarak değerlendirdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:27
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy: ETA propaganda yapıyor

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 40 yılı aşkın süredir Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütünün tüm yapılanmasını feshettiği açıklamasına tepki gösterdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Başbakan Rajoy, "Hukuk devletinin eylemleri ve İspanya demokrasisinin gücü, örgütü bu karara zorladı" dedi. Örgütün üyelerinin ne yaparlarsa yapsınlar "ceza almayacaklarına dair en küçük bir umut beslememeleri" gerektiğini belirten Rajoy, bu gruba minnet duyulabilecek hiçbir şey olmadığını söyledi.

Örgütün üst düzey üyeleri ise tüm yapılanmanın feshedildiği açıklamasını doğruladı. Cenevre'de yayınlanan örgütün üst düzey bir yetkilisine ait ses kaydında, örgütün eski üyelerinin bağımsız bir Bask bölgesi için mücadelesini "başka alanlarda yürüteceği" belirtildi.

İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında 40 yılı aşkın süre Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütü, dün yazılı bir açıklamayla örgüte ait "tüm yapılanmanın feshedildiğini" duyurmuştu. 

Ayrılıkçı ETA örgütü 59 yıl önce kurulmuştu. İspanya merkezi devletine karşı kanlı bir mücadele yürüten örgüt tarafından düzenlenen saldırılarda toplam 800 kişi hayatını kaybetti.

ETA 2011 yılında, şiddete son verdiklerini duyurmuş ve bir yıl sonra da çözülmeye ve silahsızlanmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Ancak ETA'nın silahsızlanması geçen yıl Bask bölgesinin Fransa'da yer alan Byonne kentinde gizli cephaneliklerin yerini resmi birimlere bildirmesi sonucu gerçekleşmişti. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:27
  1. Fransa
  2. İspanya

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