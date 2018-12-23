İspanya Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri taşıyan gemiyi kabul etti

MADRİD (AA) - İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın Akdeniz'de kurtarıp gemisine aldığı 313 düzensiz göçmeni, Malta ve İtalya hükümetlerinin almak istememesinden sonra İspanya hükümetinin kabul ettiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Başbakanlık kaynaklarına dayanarak, İspanya hükümetinin, Open Arms'a ait geminin İspanyol sularına gelmesine onay verdiğini yazdı. Gemideki düzensiz göçmenlerin hangi İspanyol limanına bırakılacağına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Open Arms örgütü, Libya'nın Trablus kentinin doğusunun açıklarında kötü şartlarda olan ve düzensiz göçmenleri taşıyan farklı teknelerden toplam 313 düzensiz göçmeni bölgede bulunan ve kendisine ait olan bir gemiye almıştı.

Malta hükümeti, sadece yeni doğan bir bebek ve annesini helikopterle alırken, diğer düzensiz göçmenleri kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de "İspanyol sivili toplum kuruluşu Open Arms'ın İspanyol bayraklı gemisi, aldığı göçmenleri ilk Malta'ya bırakmak istedi. Malta doğrusunu yaparak, yeni doğmuş bir bebek ve annesini aldıktan sonra hayır dedi. Benim cevabım net; İtalyan limanları kapalı. İnsan tacirlerine ve onlara yardım edenlere, hazıra konanlara kapalı." açıklamasında bulunmuştu.

Akdeniz'de benzer bir düzensiz göçmen krizi geçen haziran ayında yaşanmış, 629 düzensiz göçmenin bulunduğu Aquarius adlı gemi günlerce Akdeniz'de bekletilmiş ve Malta ve İtalya tarafından reddedilmişti.

Kriz, İspanya'nın Valencia Limanı'nda gemiyi kabul etmesiyle aşılmıştı.

İspanya'da sosyalist azınlık hükümetinin Aquarius'u Valencia Limanı'nda kabul etmesi muhalefetteki sağ partiler tarafından sert dille eleştirilmişti.