Ispanaklı labneli yeşil yumuşacık poğaça: Pamuk gibi poğaça tarifi nasıl yapılır? Yapan hep böyle yapacak

Sosyal medyada paylaşılan videolardan sonra ıspanakla renklendirilen yeşil poğaça, rengi ve hafif tadıyla kısa sürede viral hale geldi. Hem kahvaltılara hem de çay saatlerine farklı bir hava katan poğaça, özellikle sağlıklı tarif arayanların radarına girdi.

MALZEMELER

4 bardak un

150 gram taze ıspanak

1 yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

120 gram tereyağı

1 paket kabartma tozu

İç harcı;

250 gram labne peyniri

PAMUK GİBİ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Öncelikle ıspanakları yıkıyor, süzüyor ve saplarını ayıklıyor, yapraklarını kullanıyoruz. Ispanakları pişirmeye gerek yok.

Eritilmiş tereyağı, sıvıyağı, süt, yumurta ve ıspanakları blendıra ekleyip pürüzsüz kıvama gelene kadar çekiyoruz.

Sıvı karışı bir kaba alıp üzerine un, kabartma tozu, şeker ve tuzu ekleyip hamur ele yapışmayacak şekle gelene kadar yoğuruyoruz.

Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırıp merdane ile yuvarlak şekilde açıyoruz.

Orta kısmına doğru bir tatlı kaşığı kadar labne peynirini ekleyip ikiye katlıyoruz.

İsteğe bağlı olarak üzerine yumurta sarısını sürebilirsiniz.

Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 25 dakika pişiriyoruz.

Afiyet olsun