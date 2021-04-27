İftar için sebze yemeği hazırlamak istiyorsanız; ilk tercihleriniz arasına ıspanağı yerleştirebilirsiniz. Leziz olduğu kadar besleyici olan bu yemeği hazırlamak ise son derece kolay.

Ispanak yemeği tarifi

Malzemeler:

1 kilo ıspanak

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı pirinç

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ

Ispanak yemeği nasıl yapılır?

İşe ıspanakları temizleyerek başlamalısınız. Ispanağı iyice temizledikten sonra orta büyüklükte parçalara ayırın.

Soğanı doğrayın ve sıvı yağda kavurun.

Ardından salçayı ekleyin.

Salçanın kokusu çıkınca ıspanağı ekleyin ve kavurun.

Ispanaklar kavruldukça sönecektir. Bu aşamada bir su bardağı sıcak su ve pirinci tencereye alın.

Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte yemeği pişmeye bırakın.

Pirinçler yumuşadığında ocağın altını kapatabilirsiniz.

Afiyet olsun.