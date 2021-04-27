Ispanak yemeği nasıl yapılır?
Ispanak tarifi | Ispanak sağlık için son derece faydalı sebzelerden biridir. Bu leziz sebze ile tatlı da yapabilirsiniz börek de... İftar için yemek tarifi arıyorsanız; yoğurtla birlikte servis edebileceğiz leziz bir ıspanak yemeği yapabilirsiniz. Peki, ıspanak yemeği nasıl yapılıyor? Tam ölçülü ıspanak yemeği tarifi
İftar için sebze yemeği hazırlamak istiyorsanız; ilk tercihleriniz arasına ıspanağı yerleştirebilirsiniz. Leziz olduğu kadar besleyici olan bu yemeği hazırlamak ise son derece kolay.
Ispanak yemeği tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo ıspanak
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- Yarım çay bardağı pirinç
- Tuz
- Karabiber
- Sıvı yağ
Ispanak yemeği nasıl yapılır?
İşe ıspanakları temizleyerek başlamalısınız. Ispanağı iyice temizledikten sonra orta büyüklükte parçalara ayırın.
Soğanı doğrayın ve sıvı yağda kavurun.
Ardından salçayı ekleyin.
Salçanın kokusu çıkınca ıspanağı ekleyin ve kavurun.
Ispanaklar kavruldukça sönecektir. Bu aşamada bir su bardağı sıcak su ve pirinci tencereye alın.
Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte yemeği pişmeye bırakın.
Pirinçler yumuşadığında ocağın altını kapatabilirsiniz.
Afiyet olsun.