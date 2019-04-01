İSO Türkiye İmalat PMI martta 47,2'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta son 8 ayın en yüksek seviyesi olan 47,2'ye yükseldi.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Mart 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçları, İSO Türkiye İmalat PMI'nın martta 47,2 ile Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Endeks, şubat ayında 46,4 düzeyinde gerçekleşmişti.

Faaliyet koşulları son bir yıl boyunca aylık bazda yavaşlamasına rağmen, yavaşlama hızı söz konusu dönemin ortalamasına göre ılımlı kaldı.

Bazı anket katılımcılarının talepte iyileşme görmesine bağlı olarak üretimdeki yavaşlama son 8 ayın en düşük hızında gerçekleşti. Öte yandan zorlu piyasa koşulları devam etti ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtı. Yeni ihracat siparişlerinde de yavaşlama görülürken firmalar özellikle Avrupa pazarında zayıflık yaşandığını belirtti.

Üretime benzer şekilde istihdam düzeyi de son 8 ayın en düşük hızında geriledi. Birikmiş işlerde Şubat 2018'den beri en ılımlı azalma gerçekleşirken, bu durum sektörde kapasite baskısının yeniden başladığı yönünde sinyaller verdi.

Girdi maliyetleri enflasyonu ilk çeyreğin sonunda artış kaydetti. Anket katılımcıları bu durumun büyük ölçüde Türk lirasında son yaşanan zayıflamadan kaynaklandığını bildirdi. Nihai ürün fiyatları ise üst üste ikinci ay arttı ve bu artış şubat ayına göre ivme kazandı. Bununla birlikte girdi maliyetlerinde olduğu gibi nihai ürün fiyatlarında da enflasyon görece ılımlı seyrini korudu.





- İstanbul İmalat PMI martta 46,6





İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI, martta 46,6 ile bir önceki aya yakın bir seyir izleyerek, İstanbul imalat sektöründe belirgin yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.

Üretimde son 8 ayın en ılımlı yavaşlaması gözlenirken istihdamdaki düşüşün oldukça sınırlı gerçekleşmesi, iyileşmeye yönelik kimi sinyallerin olduğunu gösterdi. Maliyet enflasyonundaki artışın yansıması olarak nihai ürün fiyatları son 4 ayda ilk kez arttı. Ancak hem girdi hem de nihai ürün fiyatlarındaki artışlar, 2018'deki düzeylerin belirgin şekilde altında gerçekleşti.

İstanbul imalatçılarının yeni siparişleri de mart ayında yavaşlama gösterirken, bu yavaşlama 2019 başından beri en yüksek hızda kaydedildi. Yeni ihracat siparişlerindeki ivme kaybı toplam yeni siparişlerdekine kıyasla çok daha hafif çapta gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "Hem üretim hem de istihdamdaki yavaşlamanın 2018 ortalarından bu yana gözlenen en düşük hızda gerçekleşmesi, Türk imalat sektörü açısından tünelin sonunda ışık olduğunu gösteriyor. Talebin zayıf seyri nedeniyle yeni sipariş almak en önemli zorluklardan biri olmaya devam ederken, sektörün genel olarak istikrar kazanmaya doğru yaklaştığı görülüyor." değerlendirmelerini yaptı.