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İSO Türkiye İmalat PMI, aralıkta 44,2 oldu

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker:- "Yakın dönemdeki istikrar belirtilerine rağmen Türk imalatçıları 2018'in son ayında da zorlu piyasa koşulları ile mücadele etti. Bununla birlikte enflasyon cephesinde bir miktar daha rahatlama söz konusu"- "Girdi maliyetlerindeki artışın yavaşlamasının etkisiyle firmalar, talebi canlandırmaya yönelik çabaların bir parçası olarak satış fiyatlarını düşürme olanağı buldu"

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:46
İSO Türkiye İmalat PMI, aralıkta 44,2 oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 44,2 düzeyinde gerçekleşti.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Aralık 2018 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, kasımda 44,7 olarak kaydedilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, aralıkta 44,2 olarak ölçülerek sektörün faaliyet koşullarının yavaş seyretmeye devam ettiğini gösterdi.

Zorlu faaliyet koşulları üretim ve yeni siparişlerin daha da yavaşlamasına neden oldu. Ancak her iki göstergede de yavaşlama önceki aya göre hafif gerçekleşti. Yeni ihracat siparişlerindeki ivme kaybı toplam yeni iş hacmine kıyasla daha sınırlı gerçekleşmeye devam etti. Üretimdeki yavaşlama sonucu istihdam 2018 sonunda da azalmaya devam etti. Ayrıca satın alma faaliyetleri de aralık ayında yavaşlamayı sürdürdü.

Döviz kurunun görece istikrarlı seyri, girdi maliyetleri enflasyonunun daha da düşmesini sağladı. Girdi fiyatlarındaki artış hızı, eylüldeki rekor seviyesinden sonra aralıkta üst üste üçüncü ay geriledi ve Eylül 2016'dan bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Maliyet enflasyonundaki gerileme, imalatçıların talebi canlandırmak için müşterilerine indirim yapmasına olanak sağladı. Böylece nihai ürün fiyatları yaklaşık son altı buçuk yılda ilk kez geriledi.


- İstanbul İmalat PMI 45,2'ye yükseldi


İSO İstanbul İmalat PMI ise kasımda 44,1 olarak ölçüldüğü seviyesinden 45,2'ye yükselerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki bozulmanın son 4 ayın en düşük hızında gerçekleştiğine işaret etti.

Üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki yavaşlamanın daha sınırlı olması manşet endeksteki yükselişi destekledi. Aralık ayında üretimdeki ivme kaybı, ağustostan beri gözlenen en düşük oranda gerçekleşti. Toplam yeni siparişlerdeki yavaşlama aralıkta hız kesmeye devam etti ancak yeni ihracat siparişlerindeki oldukça ılımlı yavaşlamayla kıyaslandığında çok daha güçlü şekilde gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, yakın dönemdeki istikrar belirtilerine rağmen Türk imalatçılarının 2018'in son ayında da zorlu piyasa koşulları ile mücadele ettiğini bildirdi.

Harker, "Bununla birlikte enflasyon cephesinde bir miktar daha rahatlama söz konusu. Girdi maliyetlerindeki artışın yavaşlamasının etkisiyle firmalar, talebi canlandırmaya yönelik çabaların bir parçası olarak satış fiyatlarını düşürme olanağı buldu." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:46
  1. Harker
  2. İSO PMI

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