0553 313 94 23

İSO Türkiye İmalat PMI 45,3 oldu

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), mayısta 45,3 oldu- Türk Lirası'ndaki değer kaybının imalat sektörünü etkilediği Mayıs ayında, girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları artış gösterdi

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:47
İSO Türkiye İmalat PMI 45,3 oldu

İSTANBUL (AA) - Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), mayısta 45,3 oldu.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Mayıs 2019 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI mayısta 45,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türk Lirası'ndaki değer kaybının imalat sektörünü etkilediği Mayıs ayında, girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları artış gösterdi.

Bunun yansıması olarak tüketici talebindeki zayıflık belirtileri devam etti. Yeni siparişler ivme kaybederken, bazı anket katılımcıları Avrupalı müşterilerden gelen talepteki zayıflığa dikkati çekti.

Bu durum, satın alma faaliyetlerinin azalmasına neden oldu. Tedarikçilerin teslimat süreleri de ılımlı artış gösterdi.

İSO Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "Türk Lirası'ndaki değer kaybının imalatçılar üzerindeki etkileri Mayıs ayında da devam etti. Yeni siparişlerin yıl başından beri yavaşlama eğilimini sürdürmesi, ilk çeyrekteki toparlanma beklentilerini bir miktar öteledi." ifadelerini kullandı.

- İstanbul İmalat PMI mayısta 47,1’e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da mayıs ayında 47,1’e yükseldi. İstanbul imalat sektörünün istikrar kazanmaya daha da yaklaştığı Mayıs'ta, üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın hız kesmesine bağlı olarak faaliyet koşullarındaki ivme kaybı son 10 ayın en düşük hızında gerçekleşti.

İmalatçıların kırılgan talep koşullarının devam ettiğini belirttiği Mayıs ayında bazı iyileşme işaretleri gözlendi.

Yeni ihracat siparişlerindeki yavaşlama hız kesti. Yeni siparişlerdeki olumlu eğilim üretim tarafına da yansıdı ve düşüş daha ılımlı oldu. Girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları artış gösterdi. Satın alma faaliyetlerindeki yavaşlama girdi stoklarının gerilemesine yol açtı.

Bazı anket katılımcılarının yeni siparişleri karşılamak için mevcut stokları kullanmayı tercih etmesine bağlı olarak nihai ürün stokları da azaldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:47
  1. İSO
  2. İstanbul İmalat PMI
  3. PMI

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinoplu Esra Öğretmenden Diyarbakırlı köy çocuklarına bayram hediyesi
    1. Sinoplu Esra Öğretmenden Diyarbakırlı..
    2. Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli..
    3. Dananın çarpması sonucu beton zemine..
    4. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık..
    5. AFAD’tan afet ve acil durumlara karşı..
    6. Para Dans Milli Takımı Mainhatten..
    7. İSO Türkiye İmalat PMI 45,3 oldu
    8. Bu taksi şehit ailelerine ücretsiz
    9. Yüz binlerce tatilcinin tercihi yine..
    10. Bozuk dişler iş hayatını da etkiliyor
    11. Gaziantep’te bayram alışverişi..
    12. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında..
    13. Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede..
    14. Musevi işadamı Kasadolu’dan dekolteli..
    15. Ottawa’da kasırga evlerin çatılarını..
    16. Fiyat artışları (4)
    17. Elazığ 3.1 ile sallandı
    18. Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram
    19. Beyin sisi nedir? Beyin sisi ile nasıl..
    20. TBESF'nin hedefi 2020 Tokyo Paralimpik..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular