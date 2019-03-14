0553 313 94 23

"İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:- "İSO olarak yeni dönemde oluşturduğumuz KOZA Girişim Hızlandırma Programı çerçevesinde girişimcilerimize vereceğimiz eğitim ve mentorluklarla, onları geleceğin sanayicileri haline getirmeyi hedefliyoruz"- "İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek"

14 Mart 2019 Perşembe 16:51
"İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO olarak yeni dönemde oluşturdukları KOZA Girişim Hızlandırma Programı çerçevesinde girişimcilere verecekleri eğitim ve mentorluklarla, onları geleceğin sanayicileri haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, katma değeri yüksek ve üretim odaklı bir girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu girişimcilik ekosisteminin, ülkenin genç girişimcileri ile yerli üretime büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Bu anlayış eşliğinde İSO olarak yeni dönemde oluşturduğumuz KOZA Girişim Hızlandırma Programı çerçevesinde girişimcilerimize vereceğimiz eğitim ve mentorluklarla, onları geleceğin sanayicileri haline getirmeyi hedefliyoruz. Programa katılan girişimciler, İSO'nun sanayici üyeleriyle buluşma fırsatı yakalayacak ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları networking imkanları da bu program ile sağlanmış olacak. Aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyacağı Ar-Ge çalışmalarının adeta bir açık inovasyon mantığında, girişimcilerimiz ile karşılanması yönünde de kritik iş birlikleri oluşturacağımızı düşünüyoruz."

Sanayinin geleceği açısından çok önemli olan girişim yatırımlarının dalgalı bir seyir izlese de Türkiye’de hem sayılarının hem de niteliklerinin giderek arttığına işaret eden Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’de 2017 yılında 171 girişim, toplamda 110,5 milyon dolar yatırım almış buna karşılık 2018 yılında 100 girişim yüzde 46’lık bir düşüş ile 59,2 milyon dolar yatırım almış. Bu yıl, 2017 dönemini de geçecek bir girişim yatırımının olmasını temenni ediyoruz. Özellikle TÜBİTAK ve KOSGEB’in verdiği desteklerin her geçen gün hacimlerinin artıyor olması da Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ekosisteme ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Ayrıca, ekosistemde sevindiren haberlerden birisi de yatırımlarda yatırım ağları dışında kurumların da katkısının bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış olması."

- "Kaybedecek vaktimizin olmadığına inanıyorum"


Erdal Bahçıvan, sanayicilerin Türkiye için aş ve iş üretme derdinde olduğunu vurgulayarak, "Biz sanayiciler, gerçekten zorlu koşullar altında toplumumuzun refahını artırmanın ve ekonomimizi geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. Girişimciliğin geçmişte maruz kaldığı ihmali de dikkate alarak, artık bu konuda kaybedecek vaktimizin olmadığına inanıyorum. Yenilikçi ve yaratıcı olmak, esneklik, risk alabilmek, önceden görebilmek gibi girişimcilik özellikleri, küresel ölçekteki günümüz iş yaşamında başarıyı getiren en önemli faktörlerdir. Böylesi bir bilinç ve anlayışın ne yazık ki bu topraklarda çok köklü olmadığını itiraf etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Daha çok çalışarak ve küreselleşmeyi anlayarak engellerin aşılacağını, en büyük güç olan genç nüfusun da yaşlanmasını beklemeden ivedilikle kullanarak bu alanda çabalamak gerektiğini aktaran Bahçıvan, "Girişimcilik ekosisteminin olmazsa olmazı olan yenilikçi ve inovatif fikirlere ulaşmak, yetenekleri keşfetmek, sermayeye ulaşmak, müşteri ile iletişim kurabilmek ancak paydaşların ve aktörlerin eş güdümü ile mümkün olmaktadır. KOZA Girişim Hızlandırma Programı’nın da bu koordinasyonu en iyi şekilde hizmete dönüştürüp girişimcilere sunmaya çalışacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:51
  1. Erdal Bahçıvan
  2. İSO

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Şentürk Bozüyük’te iş adamlarına seslendi
    1. Vali Şentürk Bozüyük’te iş adamlarına..
    2. Çocuklar uzaya gitmeden astronot oldu
    3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    4. Arnavutluk’un aday kadrosu açıklandı
    5. Zidane'lı Real Madrid'den ilk transfer!
    6. "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    7. El-Bab’da patlama: 1 yaralı
    8. Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı..
    9. Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi..
    10. İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği..
    11. Kabataş'tan seferler başlıyor
    12. Sinop’ta intihar girişimi
    13. Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını..
    14. Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
    15. 14 Mart Tıp Bayramının 100. yılı NEÜ..
    16. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP..
    17. Usta Gazeteci Coşkun Aral Trabzon’da..
    18. Aslan, Özalplı çocuklarla buluştu
    19. ABD Huawei tehditlerini sertleştirdi
    20. Yıldırım’da su kesintisi
    21. Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak..
    22. Milletvekili Kahtalı, Akçadağ’da
    23. Van'da deprem mi oldu son dakika | Van..
    24. Milletvekili Tüfenkci’den ziyaretler
    25. Tüketici Hakem Heyetine gidenlerin..
    26. Başkan Kara’nın 14 Mart Tıp bayramı..
    27. Mavikent Sosyal Tesisi hizmete açıldı
    28. Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem
    29. Gürcistan, Ermenilerin Güney Osetya ve..
    30. Mehmet Atalay Spor Salonu açıldı
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu