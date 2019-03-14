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İsmini ketenden alan köyün sakinleri yeniden keten üretimi yapmak istiyor

İsmini ketenden alan Giresun’un Tirebolu ilçesi Ketençukuru köylüleri, fındığa ek gelir sağlayacak keten üretimini yeniden yapmak istiyor.

14 Mart 2019 Perşembe 10:02
İsmini ketenden alan köyün sakinleri yeniden keten üretimi yapmak istiyor

İsmini ketenden alan Giresun’un Tirebolu ilçesi Ketençukuru köylüleri, fındığa ek gelir sağlayacak keten üretimini yeniden yapmak istiyor.

 

Türkiye’de keten üretimi yasaklanmadan önce Tirebolu’nun Ketençukuru köyünde köylülerin hem geçim kaynağı hem de ihtiyaçlarını karşıladıkları keten üretiminin yeniden yapılacak olması sevinçle karşılandı. Köylülerin keten üretiminden elde ettikleri ip ve keten bezinin bir kısmını sattıklarını, bir kısmını ise kendi ihtiyaçlarına ayırdıklarını anlatan Ketençukuru Köyü Muhtarı Ahmet Padar, keten üretimine izin verilen iller arasına Giresun’un da alınması gerektiğini söyledi. Padar, “Köyümüz, keten ekimi yaygın olduğu için ismini buradan almıştır. Çocukluk yıllarımda köyümüzde keten ekimi yapıldığını çok iyi hatırlıyorum. Köyümüzün her yerinde mısır tarlaları gibi kendir tarlaları vardı. Baharda ekimi yapılan kendir güzün toplanırdı. Sırf kendir için kurulan, su gücüyle çalışan kendir dövme değirmenleri vardı ve buralara götürülerek kendir dövülürdü. Bizim köylüler Gado değirmenine giderlerdi. Bu değirmenlerde dövülen kendirlerin lifleri iplik haline getirilerek kendir bezi dokunurdu. Kendir bezinden giyim kuşam yapılıp giyilirdi ve ben de giydiğimi hatırlıyorum. Keten bezinden yapılan giysiler oldukça sağlıklıydı. Yazın insanı terletmez, kışın ise sıcak tutardı. Köylüler kendi ihtiyacının fazlasını ise çarşıda pazarda satardı. Bugün de keten ekimi yapılacak iller arasına Giresun’un da alınmasını istiyoruz. Giresun’un da keten ekim izni olması halinde köyümüz yeniden eski günlerde olduğu gibi keten ekimi yapacaktır. Bu sayede fındığa ek gelir olarak ekonomik katkı sağlayacaktır” dedi.

 

Muhtar Padar, keten ekiminin arıcılık sektörüne de katkı sağlayacağını ifade ederek, “Keten ekimi yapıldığı yıllarda arıcılıkta bal üretimi de verimliydi ve hatta arıcıların korkulu rüyası olan varroa hastalığı da yoktur. Arıların yakalandığı bu hastalığın keten ekiminin yasaklandığı 1950’li yıllardan sonra ülkemizde görüldüğü ifade ediliyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:02
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