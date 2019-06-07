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İsmini Bizans prensesinden alan göl

Düzce’de kuşların göç yolu üzerindeki önemli bir sulak alan olan ve ismini Bizans prensesinden alan Efteni Gölü, doğaseverlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

07 Haziran 2019 Cuma 11:57
İsmini Bizans prensesinden alan göl

Düzce’de kuşların göç yolu üzerindeki önemli bir sulak alan olan ve ismini Bizans prensesinden alan Efteni Gölü, doğaseverlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.


Doğal güzelliği ve bulunduğu konum ile 150’dan fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Düzce’nin doğusundan doğan Küçük Melen Çayı ile Aksu, Asar ve Uğur derelerinin döküldüğü Efteni Gölü’nde birleşen tüm sular, Büyük Melen Çayı adıyla Melenağzı köyünden Karadeniz’e dökülüyor. Melen Çayı üzerine yapılan Melen Barajı ile İstanbul’un içme suyu ihtiyacının karşılanmasına da destek sağlanıyor.



Göl ismini Bizans prensesinden alır


Düzce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü internet sitesinde göl ile ilgili yapılan paylaşıma göre Efteni Gölü adını Bizans prensesi Eftalya’dan alıyor. Hikayeye göre Bizans ordusu savaştan dönerken gölün kıyısındaki alanda konaklar. Yolda prenses Eftelya’nın ellerinde ve yüzünde yaralar çıkar. Göl kıyısında yerden çıkan sıcak sularla banyo yapan prensesin tüm yaraları ertesi sabah iyileşmeye, cildi güzelleşmeye başlar. Bunu gören imparator, göl kıyısındaki sıcak su kaynaklarının olduğu yere hemen bir hamam inşa edilmesini ister ve prensesin yanına bakıcılarını bırakıp oradan ayrılır. Yaraları iyileşen ve güzelleşen prenses göl üzerinde sandalla gezinirken karşı kıyıdaki dağ eteklerinde yaşayan bir Osmanlı delikanlısına gönlünü kaptırır. Bir gün sevgilisine giderken prensesin kayığı batar ve boğulur. O günden sonra gölün adına Efteni denir.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:57
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