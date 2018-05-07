İsmet Yılmaz Şırnak'ta! PKK'nın verdiği zararı açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim durumunu değerlendirmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. İlk olarak Cizre ilçesine giden Bakan Yılmaz, buradaki Cizre'de 7 lisenin eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu. İlçede görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Yılmaz, eğitim durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Cizre'deki temasların ardından helikopter ile Şırnak'a geçen Bakan Yılmaz, valilik girişinde trafik haftası için kurulan simülasyon standının açılışını gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur' sözünü hatırlatan Yılmaz, simülasyon standının açılışını Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi.



'2019 YILINDA İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ'



Valilik makamında bir açıklama yapan Bakan Yılmaz, 2016 yılında kentte yaşanan hendek olaylarında terör örgütü mensuplarının eğitim kurumlarına ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, "10 okulumuz ve 1 öğretmenevimiz terör örgütü tarafından yakıldı. 64 okulumuz da hasar gördü. Hasar gören 64 okulumuzun hasarı giderilip eğitime açıldı. 10 okulun yerine, 50 okul kazandırdık. Şimdi 111 okulumuz daha yapılıyor. Biz burada, eğitim yuvalarının yakılmış halini gördük. Medeniyet düşmanlarının bu ülkeye hiçbir yararı olmaz. İnşallah önümüzdeki yıllarda, 2019 yılında ikili eğitimi kaldıracağız. Önümüzdeki yıl bir çok programlı lise kazandıracağız. Çocuklarımızın eğitimden geri kaldığı her gün Şırnaklılara ve topluma verilen en büyük cezadır. Yılda 25 bin öğretmen ataması yapılıyor. Bu başka ülkelerin bütün kamu personelinden daha fazladır. Sadece bizim dönemimizde 610 bin öğretmen ataması yapılmış niçin? Evlatlarımıza daha iyi ve kaliteli bir eğitim vermek için" dedi.