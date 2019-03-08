İsmet Yıldırım, esnaf odası ve fabrikaları ziyaret etti

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ve fabrikaları ziyaret etti. Esnafa seslenen Yıldırım, “AVM’lerdeki dükkan sahiplerinin yaptığı güzel hizmetleri, kendi dükkanlarımızda temizliği ile raf düzeni ile, müsterih olan ilgi ve alakası ile onlardan aşağı değil fazla olmamız lazım” dedi.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti. Burada ilgi ile karşılanan Yıldırım, programa katılan esnafa Ümraniye’de hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Ümraniye’nin hızlı büyüyüp geliştiğini ve beraberinde ulaşım başta olmak üzere bazı sorunları olduğunu hatırlatan Yıldırım, yeni dönemde hizmetlerin üzerine koyarak Ümraniye’yi daha güzel bir ilçe haline getireceklerini söyledi. Ümraniye’de 50 bin esnaf olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Ümraniye onun için güzel bir yer. Hem ekonomik olarak çok güzel. Esnafları olarak çok güzel. Ben bu kadar esnafın bir arada olduğu ilçe de bilmiyorum” dedi.

Ümraniye’de yapılacak yeni meydan ve prestij cadde projeleri ile esnafın işlerinin daha da hareketleneceğini belirten Yıldırım, “Benim esnaflardan ricam, zamanla konuşacağız, bir araya geleceğiz. AVM’lerdeki dükkan sahiplerinin yaptığı güzel hizmetleri, kendi dükkanlarımızda temizliği ile raf düzeni ile, müsterih olan ilgi ve alakası ile onlardan aşağı değil fazla olmamız lazım. Ben AVM’ye karşı bir adamım. AVM’leri sevmiyorum. Bunu politika için de söylemiyorum. Ben AVM’ye gidip de yarım saat, bir saat kaldığımı hatırlamam. Gitmek de istemem. Ben açık dükkanlardan yanayım ama biz de disiplin olmamız lazım. Daha güzel olmamız lazım” şeklinde konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaret ettikten sonra burada ayrılan Yıldırım, daha sonra Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’ne geçerek burada da fabrikaları ziyaret etti. Fabrikalar hakkında bilgi alan Yıldırım, fabrikalardaki işçileri de selamlayarak, onlardan destek istedi.