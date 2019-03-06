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İsmet Yıldırım, çocukların futbol coşkusuna ortak oldu

Ümraniye’deki mahalleleri karış karış gezen AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, boş arazide maç yapan çocukların futbol coşkusuna ortak oldu.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:32
İsmet Yıldırım, çocukların futbol coşkusuna ortak oldu

Ümraniye’deki mahalleleri karış karış gezen AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, boş arazide maç yapan çocukların futbol coşkusuna ortak oldu. Başkan adayına yoğun ilgi gösteren küçükler, başkan adayından futbol sahası için söz aldı.


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını mahalleleri gezerek devam etti. Mahallelerdeki esnafı ziyaret eden ve sokaklardaki vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, boş arazide maç yapan çocukların maç coşkusuna katıldı. Maç yapan çocukları gören Yıldırım, çocukların yanına gelerek, “Siz ne güzel oynuyorsunuz böyle. Futbol böyle sahalarda öğrenilir. Futbolcular Brezilyada sokak aralarında öğreniyorlar” dedi. Çocuklardan topu isteyen Yıldırım, penaltı atmak istedi. Bunun üzerine çocuklardan biri kaleye geçti. Kalenin küçük olduğunu gören Yıldırım, “Kale küçük ben atamam” dedi ama golü attı. Bu atışın ardından çocukların top oynadığı arazideki camları gören Yıldırım, “Burası çok kötü. Belediyeyi arayalım buradaki cam kırıklarını temizlesinler” dedi.


Basın mensuplarının soruları üzerine Başkan adayı Yıldırım, “Burada çocuklara futbolu oynayacakları bir mekan yapmamız lazım. Bu çocuklar bizim Kazım Karabekir’deki spor sahasındaki futbol okulunda öğrenciler aynı zamanda. Mahallesinde de lazım. Geldik, yerinde tespit ediyoruz. İnşallah geldiğimizde bu mahallede küçük, mini bir futbol sahasına ihtiyaçları var. İnşallah onu yapacağız” şeklinde konuştu. Yıldırım’ın mahallelerdeki çalışmaları gün boyunca sürdü.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:32
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