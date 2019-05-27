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İsmet Uçma Ordulu STK ve kanaat önderlerini iftarda ağırladı

İstanbul AK Parti Milletvekili Dr.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:57
İsmet Uçma Ordulu STK ve kanaat önderlerini iftarda ağırladı

İstanbul AK Parti Milletvekili Dr.İsmet Uçma Ordulu STK ve kanaat önderleriyle iftar programında bir araya geldi.


Ordulu Sivil Toplum Kuruluşları, Kanaat önderlerini ve yöneticileri iftar programında ağırlayanİstanbul AK Parti Milletvekili Dr.İsmet Uçma, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için destek istedi.


Programa iş ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr Numan Kurtulmuş,Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı iftar programında konuşma yapan Dr. İsmet Uçma, "İnşallah 23 Haziran seçimlerinde İstanbul’dan dünyaya büyük mesajı hep birlikte vereceğiz" dedi.


"İlk defa bir seçim ülke sınırlarını aşarak dünya gündemine oturmuştur"


Dr.İsmet Uçma katılımcılara hitaben konuşmasında şunları söyledi: “Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayına bizleri ulaştıran Allah’a hamd olsun. Kıymetli hemşerilerim bir seçim süreci içerisindeyiz. Ülke tarihimize bir baktığımızda ilk defa bir seçim kendi sınırlarını aşarak dünya gündemine oturmuş durumdadır. Bu nedenle 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerine ilişkin sorumluluğumuz, “Türkiye zor durumda kalsın, Türkiye gelişmesin, Türkiye üretmesin ve her zaman birilerine muhtaç bir ülke olsun” diyenlere karşı bir kat daha artmıştır. Herkesin büyük heyecan ve merakla beklediği bu seçim sonucu, ya dostlarımızın kalbinde bir sevince ya da bekamıza göz dikenlerin kalbinde bir huzursuzluğa sebep olacaktır. Hepimizin görevi ise, 23 Haziran’da dünyaya vereceğimiz mesajın olduğunu hiç bir zaman unutmamaktır. Bu mesajımız ise geleceğimize kastedenleri üzmeli, dostlarımızı ise sevindirmeli. Ben bu anlamda tüm Ordulu hemşerilerimizin 23 Haziran’da dünyaya İstanbul’dan dostlarımızı sevindirecek ve geleceğimize kastedenlerin beklentilerini hüsrana uğratacak bir mesajı bu akşam buraya gelerek tek vücut olduklarını gösterdikleri gibi vereceklerinden hiç şüphem yoktur. Allah sizden razı olsun, Türk milletinin ve İslam aleminin boynunu bükük bırakmasın. Kadir gecenizi tebrik eder, bayramınızı şimdiden kutlarım " dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:57
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