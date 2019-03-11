İsmet Özel'e hastanede sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kalp rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gören Türk edebiyatının önemli şairlerinden İsmet Özel'i ziyaret etti.

Kalın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo yapılan ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi süren Özel'i hastanede ziyaret ederek, yetkililerden sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

İbrahim Kalın, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özel'in şu anda anda hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.

Haberi alır almaz geldiğini belirten Kalın, "Kendisine acil şifalar diliyoruz. Burada Cerrahpaşa'da rektörümüz, dekanımız, doktor arkadaşların hepsi yakın ilgi gösteriyorlar. Kendisinin en kısa sürede tedavisi için gerekli işlemler burada yapıldı, yapılıyor. Biz de güzel haberlerini bekliyoruz. Sağlığı her şeyden önemli. İnşallah kısa sürede tekrar sağlığına kavuşup buradan taburcu edilmesi tek arzumuz ve beklentimiz." ifadelerini kullandı.

Yakınlarının yanı sıra sevenleri ve okurları da şairi hastanede yalnız bırakmıyor.