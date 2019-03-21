İsmet Özel'den sevindiren haberler gelmeye devam ediyor

Türk şiirinin yaşayan hazinelerinden İsmet Özel'den sevindiren haber geldi.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürerken beyin kanaması geçiren Türk şiirinin yaşayan en büyük şairlerinden İsmet Özel, iki kez beyin ameliyatına alınmış ve yoğun bakım servisinde cihaza bağlı olarak uyutularak tedavi edilmeye başlanmıştı.

Tedaviye bir süre daha devam edilecek

Alınan bilgiye göre beyin kanamasının oluşturduğu hayati riski atlatan ve cihazdan ayrılarak uyandırılan Özel, artık normal günlük aktivitelerini rahatça yerine getiriyor. Şairin tedavisine bir süre daha devam edilecek.