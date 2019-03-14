İsmet Özel'den sevindiren haber
Prof. Dr. İbrahim Tüzer, sosyal medya hesabı üzerinden, usta şair İsmet Özel'in yoğun bakım servisinden çıktığını paylaştı.14 Mart 2019 Perşembe 15:44
Türk şiirinin yaşayan hazinelerinden biri olan İsmet Özel, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
Üç gündür yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Usta şair Özel'in bugün yoğun bakımdan çıktığı bildirildi.
Prof. Dr. İbrahim Tüzer sosyal medyadan duyurdu
Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Prof. Dr. İbrahim Tüzer, "Ailesinden İsmet beyin yoğun bakımdan çıktığı haberi geldi. Çok şükür. Taburcu olması yakındır inşallah" ifadelerini kullandı.
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