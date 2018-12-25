İsmet İnönü'nün vefatının 45. yılı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum"25 Aralık 2018 Salı 12:09
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 45. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.
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