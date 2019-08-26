0553 313 94 23

İSMEK öğretmen başvuruları ne zaman? İSMEK kursları ne zaman başlıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK kurs başvurularının ne zaman yapılacağı ve İSMEK’in ne zaman açılacağı araştırılıyor. İSMEK program sayısını bu yıl 846’ya yükseltti. 40 Farklı alanda 348 branşın yer aldığı kurslarda sizi 846 program beklemektedir. İSMEK kurs başvuruları, belirtilen tarihte hem internet sitesi hem de kurs merkezlerinden yapılabilecek. İSMEK öğretmen alımı, İSMEK öğretmen başvuru, İSMEK öğretmen iş ilanları, İSMEK öğretmen olmak için ne yapmak gerekir? İSMEK kurs kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK 2019-2020 Kayıtları 19 Ağustos 2019 tarihinde başlıyor.İstanbul'un en kaliteli eğitimlerinin verildiği İSMEK kursları tamamen ücretsiz olacak. İSMEK öğretmen alımları ne zaman?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:12
İSMEK öğretmen başvuruları ne zaman? İSMEK kursları ne zaman başlıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK kurs başvurularının ne zaman yapılacağı ve İSMEK’in ne zaman açılacağı araştırılıyor. İSMEK program sayısını bu yıl 846’ya yükseltti. 40 Farklı alanda 348 branşın yer aldığı kurslarda sizi 846 program beklemektedir. İSMEK kurs başvuruları, belirtilen tarihte hem internet sitesi hem de kurs merkezlerinden yapılabilecek. SMEK kurs kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK 2019-2020 Kayıtları 19 Ağustos 2019 tarihinde başlıyor.  İstanbul'un en kaliteli eğitimlerinin verildiği İSMEK kursları tamamen ücretsiz olacak. İSMEK öğretmen alımları ne zaman?

Öğretmen alımı ihalesinin 23 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı bildirildi. Öte yandan öğretmen alım ihalesinin teknik şartnamesine göre öğretmenler, dört ayrı grup kriterine göre alınacak. Toplamda 1676 öğretmenin alınacağı şartnameye göre, her grup için 13’er engelli öğretmen de alınacak.

İSMEK öğretmen alım başvuru şartlar neler?

İBB’nin yayımladığı ihale şartnamesine göre alınacak öğretmenlerin gruplara göre dağılımı ve özel şartları şu şekilde:

1. grup: Branşında ön lisans mezunu, meslek lisesi mezunu veya ustalık belgesine sahip 291 part- time öğretmen.

2. grup: Branşında lisans mezunu, ön lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 722 part-time öğretmen.

3. grup: Branşında yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 579 part-time öğretmen.

4. grup: Öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş olup ustalık belgesi olan, ulusal veya uluslararası projelerde görev almış, usta ve sanatkarlar ile sergi açmış, eseri yayınlanmış, alanı ile ilgili basın-yayın organlarında haberi çıkmış, branşıyla ilgili icrada bulunmuş vb. olan, 32 part- time öğretmen. Engelli öğretmenler de grup şartlarına tabi olacak.

İSMEK iş başvuru başvuru şatları

Kurum Başvuruda Bulunan Adaylar Arasından Sadece Personel İhtiyacı Doğacak Pozisyonlar İçin İşe Alım Sınavları Düzenleyecektir. 

Sınava Davet Edilecek Adayların Belgelerinin Aranan Şartları Taşımaması Ve/Veya Yanlış Beyanlar İçermesi Durumunda Başvuruları Geçersiz Sayılacaktır.

Sınav Daveti Yapılmayan Başvurular İse, İlgili Pozisyonda 3 Yıl Süreyle Veri Tabanında Kayıtlı Tutulmaya Devam Edecektir.  Sistemde Başvurular 3 Yıl Süresince Geçerliliğini Koruyacak Ancak Daha Sonra Aday Tarafından Güncellenmesi Gerekir.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Tarafından Belirlenen Eğitmen Yeterliliklerine Sahip Öğretmen Adaylarından;

 -  Doktora,

-  Yüksek Lisans,

-  Lisans ’tan

İhtiyaca Göre Adaylar Aşağıda Yer Alan Sınav Süreçlerine Dahil Olurlar.

İşe Alım Sınavına Girecek Olan Adaylar 4 Bölümden Oluşan Aşağıdaki Sınav Süreçlerine Tabi Tutulacaktır.

- Genel Kültür Sınavı, (Çoktan seçmeli olarak 25 sorudan oluşmaktadır)

-  Branş Yazılı Sınavı, (Çoktan seçmeli olarak 20 sorudan oluşmaktadır) -  Uygulama Sınavı,(Branşlar arası farklılık göstermekle birlikte sınava girilen alan ile ilgili mesleki beceri ölçülmektedir)

 -  Mülakat, (Vizyon, misyon ve temel değerler esas alınarak kurum yöneticileri ile adayın kişiliği, deneyimleri, bilgi birikimleri, yetkinlikleri, kariyer hedefi ve ilgili pozisyona uygunluğu üzerine yapılan görüşmedir) 

İSMEK sosyal güvenlik şartları

Başvurusu Yeterli Görülerek Sınav Ve Mülakat Sonucu Olumlu Olan Adaylara Görev Teklifi Yapılmaktadır.

Adayların Full Time (Tam Zamanlı) Ve Part Time (Yarı Zamanlı) Olarak Çalışma Seçenekleri Bulunmaktadır.

Ful Time Çalışma Şekli; Haftalık 40 Saat Olarak Görev Yapılmaktadır. Ücret Ve Sigorta Ödemesi Aylık Yapılmaktadır.

Part Time Çalışma Şekli; Haftalık En Az 4, En Fazla 24 Saat Olarak Görev Yapılmaktadır. Ücreti Ve Sigorta Ödemesi Çalıştığı Saat Baz Alınarak Yapılmaktadır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:12
  1. İstanbul
  2. İSMEK öğretmen alımı
  3. İSMEK öğretmen başvuru
  4. İSMEK öğretmen iş ilanları
  5. İSMEK öğretmen olmak için ne yapmak gerekir?
  6. İSMEK öğretmen alım başvuru şartlar neler?
  7. İSMEK öğretmen başvuruları ne zaman başlıyor?
  8. İSMEK öğretmen başvuru şartları
  9. ibbİSMEK kursları ne zaman başlıyor?
  10. İSMEK iş başvuru başvuru şatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filenin Sultanları 3’te 3 yaptı
    1. Filenin Sultanları 3’te 3 yaptı
    2. 'Türk gözlem noktasının kuşatıldı'..
    3. Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel..
    4. AÖL ek sınav yerleri ne zaman..
    5. Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası
    6. Gazze'nin tek elektrik santralinde..
    7. TEKSÜT Bandırma'da yeni sezon..
    8. Kadınlar öldürülen Emine Bulut için..
    9. İSPARK ücretsiz park alanları..
    10. İsrailli bakandan skandal Türkiye..
    11. Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan seçim..
    12. Eski hükümlü satırla dehşet saçtı
    13. Pentagon'dan F-35 açıklaması
    14. Futbol: Süper Lig
    15. Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin..
    16. BM'den "Ortadoğu yeni bir kargaşayı..
    17. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019..
    18. "Rusya'nın G7'ye dahil edilmesine..
    19. İSMEK öğretmen başvuruları ne zaman..
    20. Uzman isimden kritik operasyon..
    21. ALES 2 sonbahar sınavı ne zaman..
    22. Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 -..
    23. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü
    24. Metiner’den yine gündemi sarsacak..
    25. Sandıklı’da ölü bulunan gencin ölüm..
    26. O ülkede resmen karar verildi! Başkent..
    27. Johnson'a göre AB Brexit'i "yük"..
    28. Erzurum’da doluyla karışık sağanak..
    29. İngiltere'ye bir şok daha! Ülkeyi terk..
    30. Mehmet Topal, Başakşehir'e transferini..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti