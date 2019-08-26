İSMEK öğretmen başvuruları ne zaman? İSMEK kursları ne zaman başlıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK kurs başvurularının ne zaman yapılacağı ve İSMEK’in ne zaman açılacağı araştırılıyor. İSMEK program sayısını bu yıl 846’ya yükseltti. 40 Farklı alanda 348 branşın yer aldığı kurslarda sizi 846 program beklemektedir. İSMEK kurs başvuruları, belirtilen tarihte hem internet sitesi hem de kurs merkezlerinden yapılabilecek. SMEK kurs kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK 2019-2020 Kayıtları 19 Ağustos 2019 tarihinde başlıyor. İstanbul'un en kaliteli eğitimlerinin verildiği İSMEK kursları tamamen ücretsiz olacak. İSMEK öğretmen alımları ne zaman?

Öğretmen alımı ihalesinin 23 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı bildirildi. Öte yandan öğretmen alım ihalesinin teknik şartnamesine göre öğretmenler, dört ayrı grup kriterine göre alınacak. Toplamda 1676 öğretmenin alınacağı şartnameye göre, her grup için 13’er engelli öğretmen de alınacak.

İSMEK öğretmen alım başvuru şartlar neler?

İBB’nin yayımladığı ihale şartnamesine göre alınacak öğretmenlerin gruplara göre dağılımı ve özel şartları şu şekilde:

1. grup: Branşında ön lisans mezunu, meslek lisesi mezunu veya ustalık belgesine sahip 291 part- time öğretmen.

2. grup: Branşında lisans mezunu, ön lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 722 part-time öğretmen.

3. grup: Branşında yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 579 part-time öğretmen.

4. grup: Öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş olup ustalık belgesi olan, ulusal veya uluslararası projelerde görev almış, usta ve sanatkarlar ile sergi açmış, eseri yayınlanmış, alanı ile ilgili basın-yayın organlarında haberi çıkmış, branşıyla ilgili icrada bulunmuş vb. olan, 32 part- time öğretmen. Engelli öğretmenler de grup şartlarına tabi olacak.

İSMEK iş başvuru başvuru şatları

Kurum Başvuruda Bulunan Adaylar Arasından Sadece Personel İhtiyacı Doğacak Pozisyonlar İçin İşe Alım Sınavları Düzenleyecektir.

Sınava Davet Edilecek Adayların Belgelerinin Aranan Şartları Taşımaması Ve/Veya Yanlış Beyanlar İçermesi Durumunda Başvuruları Geçersiz Sayılacaktır.

Sınav Daveti Yapılmayan Başvurular İse, İlgili Pozisyonda 3 Yıl Süreyle Veri Tabanında Kayıtlı Tutulmaya Devam Edecektir. Sistemde Başvurular 3 Yıl Süresince Geçerliliğini Koruyacak Ancak Daha Sonra Aday Tarafından Güncellenmesi Gerekir.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Tarafından Belirlenen Eğitmen Yeterliliklerine Sahip Öğretmen Adaylarından;

- Doktora,

- Yüksek Lisans,

- Lisans ’tan

İhtiyaca Göre Adaylar Aşağıda Yer Alan Sınav Süreçlerine Dahil Olurlar.

İşe Alım Sınavına Girecek Olan Adaylar 4 Bölümden Oluşan Aşağıdaki Sınav Süreçlerine Tabi Tutulacaktır.

- Genel Kültür Sınavı, (Çoktan seçmeli olarak 25 sorudan oluşmaktadır)

- Branş Yazılı Sınavı, (Çoktan seçmeli olarak 20 sorudan oluşmaktadır) - Uygulama Sınavı,(Branşlar arası farklılık göstermekle birlikte sınava girilen alan ile ilgili mesleki beceri ölçülmektedir)

- Mülakat, (Vizyon, misyon ve temel değerler esas alınarak kurum yöneticileri ile adayın kişiliği, deneyimleri, bilgi birikimleri, yetkinlikleri, kariyer hedefi ve ilgili pozisyona uygunluğu üzerine yapılan görüşmedir)

İSMEK sosyal güvenlik şartları

Başvurusu Yeterli Görülerek Sınav Ve Mülakat Sonucu Olumlu Olan Adaylara Görev Teklifi Yapılmaktadır.

Adayların Full Time (Tam Zamanlı) Ve Part Time (Yarı Zamanlı) Olarak Çalışma Seçenekleri Bulunmaktadır.

Ful Time Çalışma Şekli; Haftalık 40 Saat Olarak Görev Yapılmaktadır. Ücret Ve Sigorta Ödemesi Aylık Yapılmaktadır.

Part Time Çalışma Şekli; Haftalık En Az 4, En Fazla 24 Saat Olarak Görev Yapılmaktadır. Ücreti Ve Sigorta Ödemesi Çalıştığı Saat Baz Alınarak Yapılmaktadır.