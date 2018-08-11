İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK kursları sayesinde binlerce kişiyi meslek sahibi yapmaya devam ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılın kapsamında 40 alanda, 307 branşta, 752 programda gerçekleşecek olan eğitimle İSMEK bu dönemde de İstanbulluları meslek sahibi yapmaya devam edecek. İSMEK kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İSMEK yeni dönem kayıtları ne zaman yapılacak? İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK kayıt tarihi ve kayıt işlemi hakkında merak edilen detaylar...

1996 yılından beri hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (İSMEK), 2018-2019 eğitim dönemi için kapılarını açmaya hazırlanıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre yeni dönemde 240 merkezde, 40 alanda, 307 branşta ve 752 programda eğitim verecek olan İSMEK’te kayıtlar, 3 Temmuz 2018 Salı günü başlayacak.

İSMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yeni dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) gerçekleşecek olan eğitimlerinden yararlanmak isteyen İstanbullular, başvurularını eğitim merkezlerine giderek yapabilecekleri gibi, internet üzerinden online olarak da gerçekleştirebilecek. İnternetten online kayıt yaptıranların ön kayıt sonrasında ilgili eğitim merkezine şahsen başvurmaları gerekecek.

İSMEK KUSR KAYIT SAYFASI

İSMEK’in ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinden yararlanmak isteyen İstanbullular, www.ismek.ist adresi üzerinden online kayıt yaptırabilecek. Online kayıt işlemi yaptıranların bu işlemi ön kayıt olarak kabul edilecek. Öğrencilerin daha sonra eğitim almak istedikleri İSMEK eğitim merkezlerine kimlik fotokopileriyle birlikte şahsen giderek ön kayıtlarını esas kayda döndürmeleri gerekecek.

iSMEK KURS PROGRAMLARI

İSMEK eğitimlerinin gerçekleştirileceği 40 alan şunlar; Ahşap Teknolojisi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Bahçecilik, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetim ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, El Sanatları Teknolojisi, Gazetecilik, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojileri, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Harita-Tapu Kadastro, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği, Hukuk, İnşaat Teknolojisi, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Kuyumculuk Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Matbaa, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Müzik ve Gösteri Sanatları, Okuma-Yazma, Pazarlama ve Perakende, Radyo – Televizyon, Sağlık, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam, Spor, Tarım Teknolojileri, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Yabancı Diller ve Yiyecek İçecek Hizmetleri.

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