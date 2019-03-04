İSMEK, 3 milyonu aşkın İstanbulluya meslek ve sanat eğitimi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, bugüne kadar 3 milyonu aşkın İstanbulluya bilişim teknolojilerinden, dil eğitimlerine, grafik tasarımdan, müzik eğitimlerine, geleneksel sanatlardan el sanatlarına kadar pek çok alanda ücretsiz eğitim verdi. İBB İSMEK, İstanbul’un 40 ilçesinde 242 eğitim merkezinde 752 eğitim programıyla hizmetlerini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Türkiye’nin en büyük “Hayat Boyu Öğrenme Merkezi” İSMEK, 40 alan, 307 branş ve 752 eğitim programıyla İstanbul’un 40 ilçesinde hizmet veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde kurulan İSMEK, 1996 yılından bugüne 3 milyonu aşkın İstanbullu eğitim aldı. 2017-2018 eğitim döneminde 347 bin 302 kişi meslek ve sanat eğitimi aldı. 2018-2019 eğitim döneminde ise 648 bin 711 kişi eğitim başvurusu yaparken halen 250 bin 796 kişi eğitimlere devam ediyor. Kontenjan eğitim verilen kişi sayısı artıyor.

İBB İSMEK, İstanbullulara bilişim teknolojilerinden, dil eğitimlerine, grafik tasarımdan, kuyumculuk teknolojisine, müzikten sanat tasarımına, spor eğitimlerinden giyim teknolojilerine, gıda teknolojilerinden makine teknolojisine, geleneksel sanatlardan el sanatlarına kadar pek çok alanda ücretsiz eğitim hizmeti sunuyor.

3 bin 120 öğretmen ve 4 bin 500 personel görev yapıyor

İstanbul’un 40 ilçesinde toplam 242 eğitim merkezinde hizmet veren İSMEK, 40 alan altında 307 branş ve 752 programda hizmetlerini sürdürüyor. İstanbulluların yoğun ilgisini gören İSMEK’te alanında tecrübe sahibi 3 bin 120 öğretmen eğitim verirken, yaklaşık 4 bin 500’e yakın personel görev yapıyor.

İSMEK’ten eğitim almak isteyenler ilk olarak internet üzerinden online ön kayıt yaptırdıktan sonra 242 eğitim merkezinden birine kimlik fotokopisiyle gitmeleri yeterli oluyor. Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış her İstanbullu İSMEK öğrencisi olabiliyor. Buna göre İSMEK’te öğrenci alt yaş sınırı 16’dır, üst yaş sınırı ise bulunmuyor. İSMEK’te ayrıca çocuklara yönelik 9-11 yaş ve 12- 16 yaş grubuna da özel eğitimler veriliyor.

Tüm Türkiye’de geçerliMEB onaylı belge veriliyor

İSMEK’te kayıtlar kontenjanlar dâhilinde yıl boyu devam ediyor. Eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlediği müfredat ve sürelerde veriliyor. Kısa süreli eğitimlerin yanı sıra 10 aya kadar devam eden eğitimler bulunuyor. Eğitimi başarı ile bitiren öğrencilere tüm Türkiye’de geçerli olan MEB onaylı kurs bitirme belgesi, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen öğrencilere ise İSMEK Sertifikası veriliyor.

İleri düzey mesleki eğitim ve uygulama fırsatı sunuyor

İBB İSMEK, ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra İstanbullulara ileri düzeyde mesleki eğitim ve uygulama fırsatı da sunuyor. İSMEK’in İstanbullulara meslek edindiren, mesleklerinde kendilerini geliştirmelerini sağlayan, alanlarında uzmanlaşma imkanı sağlayan 15 Uzmanlık Okulu bulunuyor.

Mesleki Uzmanlık Merkezleri’nde ileri düzeyde mesleki eğitimler sayesinde teorik anlamda meslek eğitimle birlikte, öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı da sunuluyor.Uygulamalı eğitim imkanı sunan okullar ise şöyle; “Fırıncılık ve Pastacılık Okulu, Perakende Okulu,Çocuk Gelişimi Okulu,Türk İslam Sanatları Okulu,Mutfak Sanatları Okulları, Moda Okulu, Kişisel Gelişim Okulu,Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Okulu, Müzik ve Gösteri Sanatları Okulları, Bilişim Okulu, Muhasebe ve Finansman Okulu, Grafik Tasarım Okulu, Dil Okulu, İklimlendirme Okulu.”

2018-2019 döneminde 1063 öğrenci iş sahibi oldu

İSMEK’te eğitim alan ve eğitimlerini başarı ile bitiren öğrencilerin iş hayatına katılımları ile ilgili destek olunuyor. İSMEK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstihdam Rehberliği birimi sayesinde iş gücü ile işveren aynı çatı altında buluşturuluyor. Ayrıca İstihdam Rehberliği düzenlediği “Kariyer Günleri” etkinlikleri ile nitelikli işgücü arayan işveren markalarla iş arayan İSMEK öğrencilerini bir araya getiriyor. Hizmete alınması planlanan “istihdam portalı” ile de işveren ve iş arayanlar arasında online bir köprü de kurulmuş olacak. 2018-2019 eğitim döneminde (Ocak 2019 sonuna kadar) 1063 öğrenci istihdam edilirken şimdiye kadar toplam 12 bin 537 öğrenci iş sahibi oldu.

İngilizce ve diksiyon eğitimlerine yoğun talep

İBB Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK’te, en çok tercih edilen eğitimler cinsiyet ve yaşa göre farklılık gösteriyor. En çok tercih edilen eğitimler İngilizce ve diksiyon eğitimi. Pilates, fitness, bilgisayar işletmenliği, Almanca, Türk işaret dili, fotoğrafçılık, iğne oyası, emlak danışmanlığı da en çok tercih edilen diğer programlar arasında yer alıyor.

60 yaş ve üstü İstanbullular da çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeden geri kalmak istemiyor ve İSMEK’te tercih ettikleri eğitimlerin ilk sırasına bilgisayar eğitimini taşıyorlar.Diğer sıraları ise guaj boya resim, İngilizce, iğne oyası eğitimleri alıyor.

En çok üniversite mezunları eğitim alıyor

Halen eğitim alan 250 bin 796 kişiye bakıldığında en fazla üniversite mezunlarının İSMEK eğitimlerini tercih ettiği görülüyor. İSMEK öğrencilerinin yüzde 44,23’ ünü oluşturan 110 bin 654 kişinin lisans, önlisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olduğu görülüyor. Yüzde 30,1’i oluşturan 75 bin 292 kişi lise mezunu. İSMEK’ten eğitim alan İstanbulluların yaş aralıklarına bakıldığında ise 40 yaş ve altı grubun en fazla tercih ettiği görülüyor.Yüzde 59,7’lik kısmı oluşturan 149 bin 349 kişi 40 yaş ve altı grupta yer alıyor.

Eğitimleri destekleyici sergi, fuar, atölye hizmetleri veriliyor

İBB İSMEK’te sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra eğitim sürecini destekleyici ve tamamlayıcı nitelikteki hizmetleri de ücretsiz olarak sunuluyor. Sergi ve fuarlar, seminerler, yayınlar, öğrenci eserleri satışı, yarışmalar, konser ve atölyeler yapılıyor.

Öğrenciler ürünlerini İSMEK satış merkezlerinde satabiliyor

Ayrıca, İSMEK’te aldıkları eğitimler ile ürün ortaya çıkaran öğrenciler, üretimlerini kazanca dönüştürmek için İSMEK’in satış merkezlerinde alıcısıyla buluşturabiliyorlar. Sultanahmet’te bulunan İSMEK Satış Sokağı, Zeytinburnu’nda Olivium AVM ve Şişhane Metro istasyonunda yer alan satış merkezlerinde ürün satışları gerçekleştiriliyor.

Dezavantajlı kesimlere özel eğitimler

İSMEK toplumun dezavantajlı kesimlerine de (cezaevi, darülaceze, hastane, rehabilitasyon merkezlerinde) çeşitli işbirliği eğitimleri vermektedir. Bu kapsamda 8 cezaevi, 8 hastane ve rehabilitasyon merkezi ve darülaceze ile İSMEK bünyesinde açılan Fatih ve Arnavutköy’de bulunan 2 engelliler eğitim merkezinde eğitimler devam ediyor.