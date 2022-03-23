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Gündem İsmatullah Khalozai'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Gündem

İsmatullah Khalozai'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

DEAŞ-Horasan bağlantılı İsmatullah Khalozai'nin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 01:29:00 -
İsmatullah Khalozai'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi;

Ismatullah Khalozai adlı kişinin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının (İnlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

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