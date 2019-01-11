0553 313 94 23

İtirafçı olmak için Polonya'dan gelmişti... İsmail'in Yeri, artık cezaevi!

Polonya’dan gelerek teslim olan ünlü et lokantasının sahibi firari FETÖ şüphelisi İsmail Çolak, Düzce'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Ocak 2019 Cuma 20:20
İtirafçı olmak için Polonya'dan gelmişti... İsmail'in Yeri, artık cezaevi!

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, Bolu Dağı’nda bulunan İsmail Yeri isimli et lokantasının sahibi İsmail Çolak hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay önce şehirden ayrıldığı tespit edilen Çolak, geçtiğimiz gün itirafçı olmak istediğini belirterek Türk yetkililerine teslim oldu. Polonya’dan Türkiye’ye gelen İsmail Çolak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınarak Düzce’ye getirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İsmail Çolak, ‘FETÖ/PDY üyesi olmak’, ‘Örgüte yardım ve finansman sağlamak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:01
  1. Düzce
  2. İstanbul
  3. Bolu
  4. fetö
  5. Ismail Çolak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Uyum Buluşmaları 5" Gaziantep'te gerçekleşti
    1. "Uyum Buluşmaları 5" Gaziantep'te..
    2. Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren..
    3. UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası
    4. Cemal Süreya vefatının 29’uncu yılında..
    5. 10 yaşındaki kızın öldürülmesi..
    6. Manisa'da dolandırıcılık iddiası
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. 1. Uluslararası Yörük-Türkmen Çalıştayı
    9. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    10. Karşıyaka’da sanatı sokağa taşıma..
    11. Türk Kızılayından Yemen'e gıda yardımı
    12. Evinin yıkılmasına dayanamayıp bayıldı
    13. Almanya'da Neonazilere bilgi veren..
    14. Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçında gol..
    15. Türkiye Fotoğraf Yarışması başvurusu..
    16. Helikopteri çalıştırmaya çalışan feci..
    17. Fransa'ya yapılan uluslararası..
    18. Batman’da 600 yıllık Süleyman Han’ın..
    19. "Gençlik merkezlerimizi nicel ve..
    20. Bakanlık açıkladı! Hedefler havadan..
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...