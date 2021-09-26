İsmailağa Cemaati'nden vefat duyurusu
İsmailağa Camii sosyal medya hesabından, Fahri Baltan Hoca Efendi’nin vefat ettiği duyuruldu.
İsmailağa Cemaati, İngiltere Vekili Fahri Baltan Hoca Efendi’nin vefat ettiğini bildirdi.
İsmailağa Camii sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:
“Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) İngiltere Vekili Fahri Baltan Hoca Efendi vefat etmiştir. Okuyabilen kardeşlerimiz merhumun ruhu için Yasin Suresi veya Kelime-i Tevhid okuyabilirler. Rabbimiz razı olsun.”