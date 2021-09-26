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Aktüel İsmailağa Cemaati'nden vefat duyurusu
Aktüel

İsmailağa Cemaati'nden vefat duyurusu

İsmailağa Camii sosyal medya hesabından, Fahri Baltan Hoca Efendi’nin vefat ettiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 13:11:00 -
İsmailağa Cemaati'nden vefat duyurusu

İsmailağa Cemaati, İngiltere Vekili Fahri Baltan Hoca Efendi’nin vefat ettiğini bildirdi.

İsmailağa Camii sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

“Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) İngiltere Vekili Fahri Baltan Hoca Efendi vefat etmiştir. Okuyabilen kardeşlerimiz merhumun ruhu için Yasin Suresi veya Kelime-i Tevhid okuyabilirler. Rabbimiz razı olsun.”

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