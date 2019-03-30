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İsmail Türüt türkü besteledi... Muhalefeti sert sözlerle eleştirdi!

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendiği bir türkü besteledi.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:59
İsmail Türüt türkü besteledi... Muhalefeti sert sözlerle eleştirdi!

Karadeniz müziğinin sevilen ismi İsmail Türüt, 31 Mart Yerel Seçimleri için muhalefet partilerine tepkisini dile getirdi. Türüt, Türkiye’nin güçlü bir muhalefete ihtiyacı olduğunu belirterek “Seçimleri ciddiye almak lazım. Çok önemli bir süreçtir. İzliyoruz, okuyoruz, kör değiliz. Cahil de değiliz, araştırıyoruz” dedi.

Ünlü türkücü, özellikle ana muhalefet partisi CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek “Bölücü mihrakların yan sanayileri ortaya atlamış, acayip katakulliler. Maalesef değer verdiğimiz bazı siyasetçiler de buna alet oluyor. Ayıp ediyorlar, buna üzülüyoruz” diye konuştu.

Türüt, türküsünde özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Dokuz seçim kaybettin doymadın Gandi Kemal, Yenikapı ruhuna uymadın Gandi Kemal, bu milleti adamdan saymadın Gandi Kemal. Sen başbakan olursan bu millet yandı Kemal” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:59
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