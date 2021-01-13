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Biyografi İsmail Soyberk kimdir, nerelidir?
Biyografi

İsmail Soyberk kimdir, nerelidir?

İsmail Soyberk kim olduğu merak ediliyor. Müzik dünyasının gitaristlerinden İsmail Soyberk kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Peki İsmail Soyberk kimdir? İsmail Soyberk nerelidir? İsmail Soyberk kaç yaşındaydı?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 14:17:00 - 2021-01-13 14:18:43
İsmail Soyberk kimdir, nerelidir?

80'li ve 90'lı yıllarda binlerce albümde stüdyo basçılığı yapmış olan İsmail Soyberk, 2000'li yıllarda müzik camiasının krize girmesi ile önemli ölçüde piyasa albümlerinden uzaklaşmıştır. Peki İsmail Soyberk  kimdir, nerelidir?

İsmail Soyberk kimdir?

İsmail Soyberk 1954 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1977 yılında müzik çalışmalarına başladı. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılından itibaren stüdyo müzisyenliği yapmaya başladı. Sezen Aksu, Joan Baez, Aziza Mustafa Zadeh, Erkan Oğur, Hasan Cihat Örter, Eşref Ziya ve daha birçok sanatçıyla Türkiye ve dünya turneleri yaptı. 1978 yılında Edip Akbayram ve Dostlar Orkestrası'nın kurucuları arasında yer aldı.

2006 yılında, gitarda Barış Bölükbaşı, syntesizerda Mert Topel ve davulda Bülent Ay'dan oluşan kendi müzik grubu Fenomen ile aynı adı taşıyan ilk albümünü çıkarttı.1973-1974 yıllarında İhsan Seyfi Özulu (Keman-Gitar), İlhan Sami Özulu (Viola-Gitar), Rahmi Akgün (Davul) ve Hüseyin Haklı (Akustik Gitar-Flüt) yer aldığı EVRİM 5 grubunda Bass Gitarist olarak yer aldı. Ortaokul ve liseden sınıf arkadaşı olan İlhan Sami Özulu ile birlikte kurdugu Grup Evrim'de 1978-1990 yılları arasında bas gitar çaldı ve şarkı söyledi.

80'li ve 90'lı yıllarda binlerce albümde stüdyo basçılığı yapmış olan Soyberk, 2000'li yıllarda müzik camiasının krize girmesi ile önemli ölçüde piyasa albümlerinden uzaklaşmıştır. Uzun yıllar Ken Smith 5 telli bas kullanmış müzisyen daha sonraları, 2007 senesinden beri Musicman 5 tel bir bas ile çalışmalarına devam etmektedir.

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