İsmail Saymaz'dan CHP'li başkana şirin görünme çabası... Övgüler yağdırdı! Kemalistlere yaranarak gündem olmaya çalışan İsmail Saymaz yine CHP'ye övgüler yağdırdı.

Toplumsal değerlere düşmanlıklarıyla şişmiş olan Kemalistlerin gazını alarak mahallelerinde kendine yer edinmeye çalışan Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, bu kez de CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mükremin Böcek'e övgüler yağdırdı. Twitter hesabından Böcek'e methiyeler düzen Saymaz, "Antalya Büyükşehir Belediyesi, Halk Et uygulamasına geçiyor. Merkezi üç ilçede halka ucuz et verilecek. Ardından çocuklar için Halk Mama, çiftçiler için Halk Yem açılacak. Belediye ayrıca, Hamidiye Su'yun kardeşini olan Ant Su'yu kuruyor. Başkan Muhittin Böcek'i kutlarım." ifadelerini kullandı.

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